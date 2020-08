Blijf kansen benutten: Vijf thema’s voor retailers om succesvol te blijven

Elke maand presenteert Rabobank een publicatie over de ontwikkelingen in de retailsector, de retail update genaamd. De publicatie van de maand augustus staat net als voorgaande maanden in het teken van de Corona-crisis en kijkt naar de toekomst van de sector. De Rabobank licht aan de hand van vijf kernthema’s toe hoe retailers ondanks de uitdagingen van de huidige economie succesvol kunnen blijven.

Corona heeft zowel invloed op winkeliers als op vastgoedeigenaren. Veel ondernemers krijgen te maken met omzetverlies en de huurachterstanden lopen daarom op. Vooral in de mode- en schoenensector vielen er klappen in de retail. Consumenten winkelen wel steeds meer lokaal en dat biedt mogelijk kansen, aldus de Rabobank in de publicatie. De detailhandel is enorm belangrijk in de Nederlandse economie, maar voor zelfstandige retailers worden de uitdagingen steeds groter. Als winkels hun toegevoegde waarde niet duidelijk maken, wijkt de klant uit naar andere winkels of naar het internet. Covid-19 zorgt voor een nieuwe inrichting van het retaillandschap en bestaande trends als de digitalisering worden door de crisis versneld.

Rabobank presenteert kernthema’s waarop retailers kunnen inspelen

De Rabobank presenteert vijf kernthema’s waarop retailers kunnen inspelen om succesvol te blijven in een veranderende markt. Het eerste thema is ‘Fusion’ oftewel grenzeloos retailen. Retailers kunnen bijvoorbeeld hun assortiment uitbreiden of hun marktbereik vergroten door naast offline ook online te gaan verkopen. Ook stelt de Rabobank als tweede thema dat retailers de on- en offline verkoop beter met elkaar moeten integreren door te focussen op een naadloze omnichannel klantreis. Nieuwe technologieën kunnen hierbij helpen en de Rabobank ziet vooral kansen voor het ‘Click & collect’ systeem waarbij klanten online iets kopen, maar het ophalen in de winkel waardoor bijverkoop gestimuleerd wordt.

Ten derde denkt de Rabobank dat retailers veel meer gebruik moeten maken van smart data over de klant, koopgedrag en smaakvoorkeuren. Het vierde thema is samenwerking. Binnen een winkelgebied zijn collectiviteit en samenwerken essentieel om te zorgen voor een gezamenlijke uitstraling en herkenbaarheid die de klant moeten verleiden om juist daar vrije tijd en geld te besteden. Tot slot adviseert de Rabobank als vijfde thema dat retailers zich focussen op hun markt- en concurrentiepositie. Het vinden van uniciteit wordt steeds belangrijker in een concurrerende verdringingsmarkt waarin etail nu veel sneller groeit dan retail.

Beeld: Kalverstraat juli 2018 door Blanca Heise voor FashionUnited.