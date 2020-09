Reorganisatie Expresso, Miss Etam, Steps en Claudia Sträter: meer dan 200 banen verloren

Martijn Rozenboom, de nieuwe eigenaar van de winkels Miss Etam, Expresso, Steps en Claudia Sträter gaat reorganiseren: 28 winkels moeten hun deuren sluiten en ongeveer 270 medewerkers verliezen hun baan. Zo meldt commercieel directeur van Nxt Fashion Patrick Miami-van der Borden telefonisch tegen FashionUnited.

Expresso wordt het hardst getroffen door reorganisatie

Afgelopen zomer ging FNG, de voormalige eigenaar van de modelabels, failliet. Nxt Fashion volgde daarna. De klap van de reorganisatie is vooral te voelen voor Expresso: daarvan moeten vijftien van de dertig winkels sluiten. Verder sluiten drie winkels van Steps (Haarlem, Hoofddorp en Zoetermeer), vijf Claudia Sträter-filialen (Amsterdam, Breda, Eindhoven en Enschede) en vijf Miss Etams (Almelo, Almere, Diemen, Groningen en Alkmaar).

Meerdere factoren speelden rol in de beslissing

Commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden legt uit hoe de beslissing is gemaakt: “We hebben kritisch naar ons portfolio gekeken en de winkels die daar verlies in maken, hebben we besloten achter te laten. Dat heeft met verschillende factoren te maken: de huur is te hoog, de locatie is niet goed, de winkel te klein… In Groningen bijvoorbeeld, waar we ook hebben besloten om een Miss Etam te sluiten, was de locatie gewoon niet goed. Maar we willen absoluut op zoek naar een nieuwe locatie zodat we daar weer een winkel kunnen openen.”

Beeld: Steps S17 campagne via FNG