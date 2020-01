Signa verkoopt deel aandelen in Galeria Karstadt Kaufhof

De in New York gevestigde investeringsmaatschappij RFR Holding wordt mede-aandeelhouder van het Duitse fusiebedrijf Galeria Karstadt Kaufhof. Signa Group, moederbedrijf van Galeria Karstadt Kaufhof, onderhandelt met RFR over het mede-eigendom over dertig Kaufhof-warenhuizen in Duitsland. Dat melden diverse media, waaronder Textilwirtschaft.

Het Oostenrijkse Signa, dat al eigenaar was van Karstadt Warenhaus en eind vorig jaar Hudson’s Bay Company’s minderheidsaandeel in Galeria Kaufhof overnam , is van plan om dit jaar 700 miljoen euro te investeren in beide warenhuisketens. “Signa wil zijn partnerschap met RFR verder uitbreiden en RFR verwerven als co-partner voor de eigendommen. Dit zijn dertig aantrekkelijke, commerciële objecten op de beste Duitse locaties in stadscentra, die op lange termijn aan Kaufhof worden verhuurd,” aldus een woordvoerder van Signa, meldt de Immobilen Zeitung.

Onlangs verkocht Signa al een belang van 20 procent in tien Kaufhof-warenhuizen aan Commerz Real. Daarmee kwam er voor Signa 100 miljoen euro vrij. In totaal beschikt Signa over 59 filialen van Karstadt en Kaufhof in Duitsland.