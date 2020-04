Tumbly ‘n Dry B.V. failliet verklaard

Zowel Tumble ‘n Dry Retail B.V. als Tumble ‘n Dry B.V. zijn gisteren failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Dit blijkt uit documentatie op Rechtspraak.nl.

Details over het faillissement zijn nog niet naar buiten gekomen. FashionUnited heeft contact gezocht met het bedrijf maar nog geen antwoord mogen ontvangen. De website van het merk is op woensdagmiddag nog geopend.

Tumble ‘n Dry ging eind 2018 verder als een zelfstandig merk. Daarvoor heeft het een lange tijd onderdeel uitgemaakt van de Varova Fashion Group wat later de Brand Retail Group werd. Het merk werd in 2007 opgericht met de ambitie om stoere doch comfortabele kinderkleding te ontwerpen. Het merk richt zich op actieve kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Bij het faillissement zijn zes winkels betrokken van het concern. Het merk heeft winkels in Breda, Lelystad, Maastricht, Amstelveen, Amersfoort en Roosendaal. Tumble ‘n Dry was eind 2018 goed voor een omzet van 20 miljoen euro en was destijds verkrijgbaar bij meer dan duizend kinderspeciaalzaken. Het merk lag in winkels in Nederland, België, Scandinavië, Duitsland, Spanje, Oost-Europa, Canada, Japan, Italië, Griekenland, Zwitserland en Australië.

Beeld: Via Tumble ‘n Dry