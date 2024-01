United Repair Centre lanceert Unite Repair Academy

Het United Repair Centre krijgt er een nieuwe afdeling bij: de United Repair Academy, zo maakt Thami Schweichler, CEO van United Repair Centre, bekend op LinkedIn. United Repair Academy lanceerde op 16 januari in samenwerking met MBO College Zuid, ROC Amsterdam, en Stadsdeel West Gemeente Amsterdam.

Zeven personen nemen een half jaar deel aan het Academy-programma die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft uit te groeien tot een opgeleide kleermaker, gespecialiseerd in reparaties. Bovendien krijgen de deelnemers ‘een goede baangarantie’ bij het team van United Repair Centre, zo schrijft Schweichler.

Schweichler roept in zijn bericht mensen zonder opleiding en werk op zich in te schrijven voor het programma. “Ook degenen voor wie de Nederlandse taal nog een uitdaging is. Juist door modulair onderwijs, dat we in de Academy aanbieden, kan iedere deelnemer in zijn eigen tempo modules doorlopen. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling.”