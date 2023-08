Verlies lingeriegroep Van de Velde neemt toe, maar omzet blijft op peil

De Belgische lingeriegroep Van de Velde groeit zijn omzet met 4,3 procent naar een omzet van 122,5 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023, dat maakt het bedrijf bekend in een financieel rapport. De winst liep het afgelopen half jaar echter iets terug.

Wie dieper in de cijfers van de omzet duikt, ziet dat Van de Velde een dubbelcijferige groei noteert in de consumentenstroom. De lingeriegroep noteert hier een omzet van 25,5 miljoen euro, wat gelijk staat aan een groei van 14,1 procent. De wholesale-stroom zorgt nog steeds voor de grootste omzet, namelijk 95,2 miljoen euro. Van de Velde noteert hier een groei van 3,4 procent.

De lingeriegroep meldt in het rapport dat het in de tweede helft van 2022 last had van een terugval van het aantal winkelbezoekers als gevolg van een lager consumentenvertrouwen. “Toch is Van de Velde in de eerste jaarhelft van 2023 blijven investeren in een optichannel consumentenbeleving. Dit leidde tot een vergelijkbare verkoopgroei van 4,3 procent”, aldus het bedrijf in het rapport.

Van de Velde duikt verder in het rood, maar blijft positief

De geconsolideerde ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt 37,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023 en ligt 200.000 euro lager in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De gerapporteerde ebitda ligt daarentegen 1,5 procent hoger en eindigt op 35,8 miljoen euro. “Deze ebitda is het resultaat van de positieve impact van de omzetstijging gecompenseerd door bijkomende marketinguitgaven en hogere voorraadafwaarderingen”, meldt Van de Velde in het rapport.

Onderaan de streep schrijft Van de Velde iets meer verlies in de boeken. Het verlies van de lingeriegroep bedraagt 700.000 euro in het eerste halfjaar van 2023. In de eerste helft van 2022 schreef het bedrijf een verlies van 500.000 euro in de boeken. De toename van het verlies wordt toegeschreven aan de omrekeningen van winsten en verliezen, zo staat in het rapport. Deze eindigen met 400.000 euro lager dan in het eerste halfjaar 2022. Daarnaast stegen de financiële inkomsten. Deze eindigden door de gestegen rente 200.000 euro hoger dan in de eerste helft van 2022.

Hoewel het verlies van Van de Velde toenam, ziet het bedrijf de toekomst positief in. “De economische omgeving blijft onzeker, maar Van de Velde blijft met het volste vertrouwen investeren in het uitbouwen van een complementair merkportfolio, met focus op lange termijn”, schrijft de lingeriegroep.

Van de Velde benoemt CFO

Naast de financiële resultaten, maakt Van de Velde ook bekend dat het een Chief Financial Officer heeft benoemd. Wim Schelfhout treedt per 1 november in dienst. Schelfhout waait over van Lamifil, waar hij ook op de stoel zat als CFO. Daarvoor bekleedde hij diverse financiële functies bij Honeywell en Etex.

Van de Velde heeft modemerken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda in zijn portfolio. Daarnaast heeft de lingeriegroep eigen retailketens op zijn naam staan: Rigby & Peller, Lincherie en Lingerie Styling.