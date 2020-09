Waste2Wear Wins Sustainable Business Award

Waste2Wear heeft de Sustainable Business Award gewonnen, onder de categorie “Uitmuntende Milieu en Klimaat Prestatie” van de kamer van koophandel van de Europese Unie (EUCC), zo wordt vermeld in een persbericht. Het bedrijf heeft de prijs gewonnen voor hun producten gemaakt uit gerecyclede polypropyleen (RPP). Polypropyleen is een extreem veelzijdige en goedkope stof die voor verschillende producten gebruikt kan worden. Hierdoor is het de twee-na meest gebruikte vorm van plastic in de hele wereld. Waste2Wear gebruikt PP van oude producten zoals koelkasten, dashboards uit auto’s, voedsel containers en wasmachines.

Waste2Wear produceert sinds 2008 stoffen en textielproducten van gerecycled materiaal. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door de Nederlandse Monique Maissan, nog steeds CEO. Ze reageert enthousiast op het nieuws: “We willen dat de wereld weet dat we stappen aan het zetten zijn om het plasticprobleem op te lossen, door middel van het creëren van innovatie oplossingen die de carbon footprint, energie consumptie en watergebruik verminderen, en de de levens van anderen verbeteren.

Beeld: Waste2Wear