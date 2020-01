Wereldhandel in garens van dierlijke haar bijna een vijfde gedaald in 2018

De internationale handel van garens gemaakt van grof dierlijk- en paardenhaar is tussen 2016 en 2018 met 16,5 procent gedaald. Dat blijkt uit data van marktanalist TexPro, waarover Fibre2Fashion rapporteert. De waarde van de wereldhandel van grof dierlijk haar bedroeg in 2018 7,61 miljoen dollar (6,92 miljoen euro), ten opzichte van 9,11 miljoen dollar (8,28 miljoen euro) in 2016.

De export van garens van grof dierlijk- en paardenhaar bedroeg 3,58 miljoen dollar (3,26 miljoen euro) in 2018. Dat komt neer op een daling van 9 procent ten opzichte van twee jaar eerder. Met 1,38 miljoen dollar (1,25 miljoen euro) was Zwitserland in 2018 de grootste exporteur van grof dierlijk- en paardenhaar, gevolgd door Duitsland, China, Ecuador, Italië, Nederland en Denemarken.

Zweden was met 1,70 miljoen dollar (1,55 miljoen euro) de grootste importeur van grof dierlijk- en paardenhaar, gevolgd door Duitsland, Italië en Noorwegen.

Naar verwachting zal de wereldhandel van garens van grof dierlijk- en paardenhaar tegen 2021 nog verder afnemen met 13,1 procent, aldus TexPro.