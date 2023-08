Wibra test verkopen op marktplaatsen

Discounter Wibra gaat het verkopen op marktplaatsen, zoals Bol.com en Amazon, testen. Dat meldt Roy Verwig, e-commerce manager bij Wibra, in een interview aan ecommercenews.nl.

Wibra stampte in 2020 een webshop uit de grond toen heel de wereld te maken kreeg met de coronacrisis, waarna winkelsluitingen volgden. De webshop werd destijds binnen twee weken gelanceerd. Nu is de online winkel een volwaardig verkoopkanaal, aldus Verwig tegen ecommercenews.nl.

Maar, met een eigen webshop is het niet geweerd tegen de grote marktplaatsen. Daarom test de discounter op dit moment de verkoop van schoonmaakartikelen via marktplaatsen, zoals Bol.com en Amazon. Bovendien verkent het bedrijf ook mogelijkheden in andere Europese landen. “Ik mag er nog niet veel over vertellen, maar we zien in andere Europese markten ook voldoende online kansen voor ons bedrijfsmodel”, vertelt Verwig aan ecommercenews.nl.

Of Wibra ook plant andere artikelen, zoals kleding, op de marktplaatsen te verkopen, wordt niet gemeld.