‘Wibra voert winst flink op in 2021’

Discounter Wibra heeft in 2021 een goed jaar achter de rug, zo blijkt uit de resultaten van het bedrijf waarover diverse media schrijven. Zo steeg de winst van 1,5 miljoen euro naar 5,2 miljoen euro. De omzet kwam iets hoger uit dan een jaar eerder, op 129 miljoen euro.

In Nederland liep de omzet jaar op jaar terug naar een niveau van 98 miljoen euro, voornamelijk door de lockdowns waarmee het land te maken had. In België werd groei behaald, maar dit is te verklaren door het feit dat Wibra in 2020 in het land failliet ging en afgeslankt een doorstart maakte. Maar 36 van de 81 winkels gingen door destijds.

CEO Bas Duijsens meldt tegen Retailtrends blij te zijn met de resultaten. “Discounters hebben het wat makkelijker dan spelers in het middenveld. We hebben een beetje de wind in de rug.” Ook doet de CEO al uitspraken over de vorderingen in 2022. Duijsens geeft aan dat 2022 beter is geweest dan 2021.