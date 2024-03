Zwitserse tak Esprit vraagt faillissement aan, uitvoerend directeur stapt op

De Zwitserse tak van modemerk Esprit, Esprit Switzerland Retail AG, heeft op 25 maart 2024 een faillissement aangevraagd bij een rechtbank in Zwitserland, dat maakt Esprit Holdings Limited bekend in een persbericht.

Esprit Switzerland Retail AG is een dochteronderneming van Esprit Holdings Limited. Het faillissement treft dus enkel de Zwitserse tak van Esprit en heeft geen gevolgen voor de activiteiten in andere landen.

Als reden van het faillissement wordt de algemene economische vertraging in combinatie met sterk stijgende logistieke en energiekosten. Ook de terughoudendheid van de Europese consument speelt een rol. Op lange termijn jaagden ook de hoge huurprijzen het bedrijf in het nauw. “Het was uiteindelijk financieel niet haalbaar om de retailactiviteiten in hun huidige structuur in Zwitserland voort te zetten”, aldus Esprit. Het faillissement betekent dat de Zwitserse winkels hun deuren sluiten.

Het faillissement van Esprit Switzerland Retail AG heeft geen directe materiële negatieve impact op Esprit Holdings Limited. De activiteiten van Esprit blijven zoals gewoonlijk doorgaan. Wel benadrukt het bedrijf dat het alle herstructureringsopties en noodplannen blijft overwegen ‘om de waarde van de activiteiten van de groep te behouden’. Daarbij richt Esprit zich nu op een uitgebreide reorganisatie en op het versterken van de activiteiten met wholesale- en franchisepartners. Bovendien wil het ‘een nieuw momentum’ realiseren in de e-commerce.

Uitvoerend directeur stapt op

In een separaat bericht wordt ook bekendgemaakt dat uitvoerend directeur Paul Josef Schlangmann per direct ontslag heeft genomen op 25 maart 2024. Schlangmann zou meer tijd met zijn gezin willen doorbrengen en andere carrièrekansen willen nastreven, aldus het persbericht. Esprit noemt Schlangmann een ‘waardevolle aanwinst’ die ‘tijdig, scherpzinnig en professioneel advies’ gaf, terwijl hij op zoek ging naar nieuwe markten en zakelijke kansen. De uitvoerend directeur werkte twee jaar voor het bedrijf.