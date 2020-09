Boss maakt capsule collectie met boxer Anthony Joshua

Modemerk Boss is voor het herfst-/winterseizoen 2020 een samenwerking aangegaan met boxer Anthony Joshua voor een capsule collectie bestaande uit casual items die ze samen ontworpen hebben.

De Boss x Ajbxng capsule collectie bestaat uit tien stuks in verschillende kleuren blauw met gouden accenten, die volgens Joshua de kleur van winnaars is. De t-shirts en sweatshirts komen in een relaxte pasvorm, terwijl de truien en joggingbroeken strakker gesneden zijn en op alle ontwerpen is het Boss-logo in goud uitgevoerd, soms opvallend, soms wat subtieler.

Daarnaast vind je op elk ontwerp een label met motiverende woorden van de boxer zelf. Een mooi voorbeeld is deze tekst: “Laat succes nooit naar je hoofd stijgen, of momenten waarop je faalt naar je hart.” Joshua is blij met het resultaat van de capsule collectie: “Wat ik mooi vind aan Boss is dat de ontwerpen niet schreeuwerig zijn, maar juist heel subtiel en ik denk dat het blauw heel goed combineert met het goud.

Beeld: Hugo Boss