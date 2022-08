Chileense rechtbank onderzoekt ‘nalatigheid en verzuim’ bij kledingdump woestijn

De Chileense milieurechtbank doet onderzoek naar de impact van de grote hoeveelheden kleding die jaarlijks gedumpt worden in de Atacama woestijn in het noorden van Chili, zo meldt Knack. Het zou hierbij gaan om meer dan 40.000 ton kleding kleding per jaar. Beelden van de woestijn, ook wel “fastfashionwoestijn” genoemd, gingen in 2021 al de wereld over.

Het onderzoek richt zich met name op illegale stortingen, zo verklaarde rechter Sandra Álvarez Torres volgens Knack. De advocaat die de zaak aanspande spreekt over “nalatigheid en schuldig verzuim” waarbij “het ecosysteem van een zeer waardevolle regio wordt aangetast”, aldus Knack.

Het doel van het onderzoek is om de invloed die de afvalberg op het milieu heeft te kunnen minimaliseren. Vorige week bracht een rechter met een groep aan deskundigen de afvalberg. Hierbij werd met drones de omgeving in kaart gebracht.