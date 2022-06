De impact van de digitalisering van mode op kleurvoorspellingen

Terwijl digitalisering door merken en ontwerpers steeds meer wordt gezien als een nieuwe manier om in contact te komen met consumenten, heeft de invloed ervan ook een impact op andere gebieden van de industrie, waardoor creatieve bedrijven en bureaus zich moeten aanpassen aan de steeds veranderende online sfeer.

Trend forecasting bureau WGSN en kleureninstituut Coloro, die al lang samenwerken, zijn twee bedrijven die ook inhaken op de digitale wereld, zoals blijkt uit de release van hun nieuwe kleurtrendrapport, 'A Window to the Future of Colour'. De vijf belangrijkste kleuren voor het SS24-rapport, dat werd gelanceerd via een interactieve, digitale ervaring, bestaan uit tinten die inspelen op de huidige verschuivingen van consumentengedrag en de botsing tussen de natuurlijke en online wereld. Bezoekers van de speciale online site van het rapport kunnen door elke kleur bladeren om deze in zijn geheel te bekijken, met klikbare functies en beweegbare beelden waarmee ze interactie kunnen hebben met de kleur in kwestie.

Image: Radiant Red, WGSN x Coloro: A Window to the Future of Colour

In een gesprek met FashionUnited vertelt Clare Coulson, kleurenstrateeg bij WGSN, dat dit digitale element van fundamenteel belang is om de dramatische verschuiving naar digitalisering bij te houden. "Er komt zoveel door over digitaal en de metaverse, het is echt belangrijk voor WGSN en Coloro om zich daaraan aan te passen," vertelt ze. "Zelfs in termen van onze belangrijkste kleuren was het belangrijk dat we ze op een digitale manier analyseerden om echt te laten zien wat we naar voren brengen en wat er in de sector gebeurt."

De zusterbedrijven, die jaarlijks de kleur van het jaar en seizoentrendrapporten uitbrengen, combineren hun individuele expertise voor elke samenwerking, waarbij ze gebruikmaken van Coloro's uitgebreide kleurenbibliotheek en de kennis van WGSN-experts om trends voor komende seizoenen te identificeren.

'A Window to the Future of Colour' is het eerste digitaal georiënteerde rapport van het duo, waarbij elke kleur de huidige verschuivingen in zowel de maatschappij als de technologie weerspiegelt, wat heeft geresulteerd in de selectie van tinten die zich bewegen tussen de digitale en fysieke wereld.

Image: Cyber Lime, WGSN x Coloro: A Window to the Future of Colour

Over de kleuren vertelt Coulson het volgende: "De kleuren weerspiegelen echt deze periode van herschikking. Er is zoveel gaande op economisch, politiek en milieu gebied, het is echt belangrijk om hierop in te spelen. Wij denken dat consumenten tegen 2024 op zoek zullen zijn naar manieren om dit onbehagen in evenwicht te brengen met dit gevoel van optimisme, en dit wordt weerspiegeld in de kleuren die we hebben geselecteerd. Ze hebben allemaal verschillende drijfveren, maar ze zijn allemaal gekoppeld aan digitale realiteiten en, in contrast daarmee, putten we ook uit de natuurlijke omgeving en verandering in levensstijlen."

Radiant Red tot Fondant Pink

Zoals Coulson al zei, sluiten de vijf kleuren, hoewel ze drastisch van elkaar verschillen, naadloos aan bij zowel de fysieke als de digitale omgeving. Radiant Red sluit bijvoorbeeld nauw aan bij de zorgeconomie, een belangrijke verschuiving in de samenleving die door WGSN is vastgesteld. Elemental Blue daarentegen knipoogt naar het verlangen van de consument naar een tragere levensstijl die botst met zijn toegenomen zintuiglijk bewustzijn, en vormt een sobere, industriële verschijning die ervaarbaar wordt in een metaverse omgeving. Ook Fondant Pink, een gepigmenteerde pastel, is bedoeld om de toenemende belangstelling van consumenten voor genot te weerspiegelen, wat volgens Coloro een tegengif is tegen angst en uiteindelijk het welzijn bevordert.

Image: Elemental Blue, WGSN x Coloro: A Window to the Future of Colour

De meest digitaal-vooruitstrevende kleur van het rapport, 'Cyber Lime', is een neongroen dat de verbinding tussen natuur en technologie symboliseert. De op bio gebaseerde kleur, die in de online ervaring wordt gezien door organische vormen, hoopt consumenten energie te geven. De laatste kleur, 'Nutshell', een kruidig bruin, sluit aan bij de groeiende doorverkoop- en kringloopcultuur, bij de behoefte om duurzaamheid voorrang te geven boven nieuwheid en bij de verschuiving van de consument naar nostalgische trends.

Het is deze duurzame kwaliteit die volgens Coulson wekelijks door WGSN wordt gevolgd en die veel belangstelling van klanten krijgt als een element dat voortdurend verandert. Naast welke kleurstoffen en technieken door merken worden gebruikt, merkte Coulson op: "Het kan ook gaan om een duurzamere mindset, dus niet alleen kleuren die je maar één seizoen gebruikt, maar ervoor zorgen dat je kleuren seizoenen overstijgen, zodat mensen de artikelen vaker dragen. Het is een mentaliteitsverandering die we zien bij consumenten en bij merken, het gaat erom dat we kijken naar wat er gebeurt met de productie en de toeleveringsketen."

Image: Nutshell, WGSN x Coloro: A Window to the Future of Colour

Deze cross-over tussen digitale en fysieke trends was iets dat een grote rol speelde bij de ontwikkeling van het rapport, aldus Coulson, die benadrukte dat beide werelden als gelijkwaardig moeten worden gezien. "We moeten bekijken hoe digitale en fysieke kleurentrends zich op elkaar zullen afstemmen, je kunt niet alleen over één van beide spreken", voegde ze eraan toe. "Het gaat erom hoe digitaal de echte wereld gaat versterken en vice versa. Zullen we meer van de echte wereld in de digitale wereld zien komen? Het wordt er zeker een om in de gaten te houden in termen van kleurenanalyse."

Het afgelopen jaar is de digitalisering van de mode snel toegenomen, waarbij veel merken virtuele marketingstrategieën hebben ingevoerd en hebben geëxperimenteerd met de mogelijkheden van metaverse producten, samenwerkingsverbanden op het gebied van gaming en online e-commerce-ontwikkelingen. Niet alleen de mode heeft zich aangepast aan deze snelle verschuivingen, maar ook kleuranalysespecialisten hebben zich moeten buigen over de nieuwe dynamiek van digitalisering en wat dit betekent voor de toekomst van kleur.

"Het is echt een interessante periode," aldus Coulson. "De digitalisering van de mode zal de sector zeker veranderen, maar het maakt ook veel meer experimenten en creativiteit mogelijk. Wat kleur betreft, zijn er zoveel mogelijkheden om de zintuigen te prikkelen, vreemde effecten te creëren of transformerende effecten met kleur te gebruiken die echt in het oog springen. Het is echt een spannende tijd om te zien hoe deze ruimte zich ontwikkelt en hoe kleurenanalyses hierop zullen reageren."

Image: Fondant Pink, WGSN x Coloro: A Window to the Future of Colour

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.