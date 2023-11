Denimlabel HNST werkt samen met recycling start-up Resortecs Door Natasja Admiraal bezig met laden... Mode Credits: Resortecs x HNST Credits: Resortecs.

Het Antwerpse denimmerk HNST Studio, dat zich toelegt op transparantie en circulariteit, slaat de handen ineen met Resortecs. Deze Belgische start-up is gespecialiseerd in het recyclen van textiel. Gezamenlijk lanceren zij nieuwe producten die aan het einde van hun levensduur eenvoudig zijn te demonteren voor reparatie en recycling. De samenwerking gaat van start met de introductie van twee nieuwe broeken: het damesmodel Geri en het herenmodel Simon, zo meldt Resortecs in een persbericht. Beide broeken zijn gemaakt met tot zeventig procent gerecycled katoen. Tevens zijn het de eerste eerste jeans van HNST met een elastische tailleband en trekkoorden, die bij het dragen voor ‘comfort en flexibiliteit’ zorgen. Innovatief garen dat verdwijnt bij hitte De taillebanden van de jeans zijn ‘volledig ecologisch ontworpen voor recycling’, aldus het persbericht. Ze zijn gestikt met het Smart Stitch-garen van Resortecs, een bekroond garen dat zó ontworpen is dat het verdwijnt bij hitte. De keuze voor dit innovatieve garen in de ontwerpfase zorgt ervoor dat de jeans aan het einde van hun levenscyclus zonder handmatige tussenkomst uit elkaar kunnen worden gehaald. De recyclebare stof wordt daardoor automatisch gescheiden van de niet-recyclebare materialen die aan de tailleband zijn toegevoegd voor meer comfort. “Onze andere jeans hadden nooit elastische taillebanden, omdat die de mogelijkheid tot recycling bemoeilijkten”, legt Eva Engelen, duurzaamheids- en productmanager bij HNST, uit. “De samenwerking met Resortecs gaf ons de mogelijkheid om nieuwe opties te verkennen waarbij we onze klanten meer comfort kunnen bieden, zonder afbreuk te doen aan onze toewijding aan circulariteit.” Cédric Vanhoeck, CEO van Resortecs, is eveneens enthousiast over de samenwerking. “Wij zijn twee Belgische vernieuwers die de toekomst van de mode op een circulaire manier proberen te herschrijven. Deze samenwerking met HNST laat zien hoe onze technologie nieuwe mogelijkheden kan ontsluiten voor modespelers die willen ontwerpen voor recycling en tegelijkertijd de creativiteit, functionaliteit en kwaliteit van hun producten willen behouden.” De jeansmodellen Simon en Geri behoren tot de eerste ‘drop’ van de samenwerking. Beide bedrijven zijn van plan om de zogenoemde ‘design-for-demontage-oplossingen’ van Resortecs in meer ontwerpen van HNST te integreren, vanuit een gedeelde wens om circulariteit verder te standaardiseren in de modewereld.