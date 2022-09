Dit moet je weten over: Tory Burch

Tory Burch is een mode- en accessoiremerk dat bekend staat om zijn preppy sportieve en bohemienachtige stijl. Het logo van het merk, een geometrisch patroon van de letter T, heeft erkenning gekregen als emblematisch begrip voor de hedendaagse Amerikaanse mode.

Oorsprong

Tory Burch richtte haar gelijknamige merk op in 2004. Met haar ervaring uit verschillende functies in de hoogwaardige mode-industrie wist Burch precies welke stappen ze moest nemen om haar bedrijf naar succes te leiden. Bij de lancering van het merk was de gelijktijdig geopende winkel in New York 's avonds uitverkocht. Sindsdien heeft het merk een succesvolle route gevolgd, waardoor Tory Burch een van de meest erkende hedendaagse modemerken en zakenvrouwen ter wereld is geworden.

Evolutie

Tory Burch heeft het idee van Amerikaanse luxe opnieuw gedefinieerd met een mondiale invalshoek. Klassiek gesneden patronen en kleurencombinaties spelen een centrale rol in de ontwerpbenadering van het merk. De tijdloze en veelzijdige collecties zijn vaak geïnspireerd op reisthema's, waarbij verschillende culturele elementen op subtiele wijze worden opgepikt en in het ontwerp-DNA van Tory Burch worden opgenomen. Tory Burch telt wereldwijd meer dan 250 eigen winkellocaties en wordt gedistribueerd via tal van gerenommeerde online moderetailers. Het merk blijft trouw aan zijn kenmerkende stijl en familiewaarden terwijl het groeit.

Nieuws

Naast modezaken is het merk ook actief op filantropisch gebied. De Tory Burch stichting, die werd gelanceerd in 2009, neemt regelmatig projecten aan die ondernemerschap van vrouwen ondersteunen door het verstrekken van kapitaal, onderwijs en digitale middelen.

