Dit wordt het modenieuws van week 27 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 28. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 10 juli tot en met 16 juli.

Modefabriek

Modebeurs Modefabriek startte al op zondag 9 juli en loopt nog net week 28 in met de maandag 10 juli. Op de beurs zijn enkele veranderingen te zien, zo ontbreekt er een afdeling voor mannenmodemerken. Merken die zowel dames- als herenmode aanbieden hebben wel nog een plek in Hal A. Ook is het kindermodesegment uitgebreid.

FashionUnited brengt een bezoek en doet verslag. Houd deze week de website in de gaten.

Dit schuilt achter de ambitieuze strategie van Saoedi-Arabië om lokale mode te promoten

De Saoedische mode is vastbesloten om uit te breiden op het internationale toneel. Daartoe organiseerde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) onlangs een dubbel evenement tijdens de Men's Fashion Week en de Haute Couture Week.

Ten eerste vond de missie plaats in een showroom die was ingericht in de Cité de l'Architecture et du Patrimoine van 24 tot 27 juni, midden in de Men's Fashion Week. Er waren Saoedische merken en prêt-à-porter dames-, heren- en unisekscollecties te zien, waarvan er veel in Saoedi-Arabië waren gemaakt. Vervolgens vond van 3 tot 5 juli een couture-showroom plaats in het Hôtel Marcel Dassault, waar het veilinghuis Artcurial is gevestigd in het hart van de "Gouden Driehoek" van Parijs.

Preview Men

Preview Men is een snelgroeiende mannenmodebeurs in Nieuwegein. De beurs werd door C.A.S.T. in 2020 opgericht en trekt steeds meer bezoekers, waardoor het concept deze editie zelfs is uitgebreid. Het segment ‘Preview Gentlemen’ is namelijk toegevoegd.

Lees FashionUnited’s verslag op dinsdag.

Item van de week: De lange zwarte jas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: lange zwarte jas.