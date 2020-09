Dit wordt het modenieuws van week 37

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 37. Dit staat op de redactie agenda van maandag 7 september tot en met zondag 13 september 2020.

Hoe gaat het nu met Studio Anneloes?

Studio Anneloes is in de Nederlands retailwereld geen onbekende speler. Het merk ligt bij ongeveer 300 multibrandwinkels in de rekken en in de tijd dat het merk nog op de beurs stond was het daar altijd druk. Maar hoe gaat het nu met het merk en hoe ziet de toekomst eruit? FashionUnited sprak met mede-eigenaar Jan-Willem van Loon.