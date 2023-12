Item van de week: de peacoat

Wat het is

Net als veel andere kledingstukken ligt de oorsprong van de peacoat in het leger, met name bij de Nederlandse marine, die het silhouet in de jaren 1800 introduceerde en de naam ontleende aan 'pije', het Nederlandse woord voor wol. De look drong pas na de Tweede Wereldoorlog door in de mode-industrie, naast andere populaire militaire kleding die modernere vormen had aangenomen en populair was vanwege zijn functionele aantrekkingskracht. Vandaag de dag wordt de peacoat of colbertjas, gedefinieerd door zijn voorkant met dubbele rijen knopen, compleet met een grote kraag en vaak verticale zakken, en een reeks knopen die af en toe verwijzen naar de oorsprong van de jas door middel van versierde metaalversieringen.De peacoat heeft zijn militaire dagen ver achter zich gelaten en is nu niet meer weg te denken uit de modegarderobe. Het silhouet is aangepast aan de moderne consument. Bij nieuwe versies van de jas zijn de standaard marineblauw- en kaki kleuren veranderd in tinten die beter passen bij het hedendaagse winkelpubliek, maar nog steeds trouw blijven aan de traditionele stijl die de jas zo geliefd maakt. En hoewel ontwerpers en merken kunnen experimenteren met dit soort details, is de peacoat dicht bij zijn functionele waarde gebleven, een van de belangrijkste kenmerken waarom hij vandaag de dag nog steeds zo prominent aanwezig is in collecties.De peacoat was een zeer populaire bovenkleding optie voor SS24, te zien op een groot aantal catwalks van verschillende ontwerpers. De traditionele vorm en details bleven intact in de collecties van Gucci, Bottega Veneta en Michael Kors, waar grote kragen en functionele sluitingen refereerden aan de oorsprong van de jas. Andere ontwerpers speelden met het silhouet, met name Christian Dior en Louis Vuitton, die beide maatelementen toepasten om de jas een zandloperfiguur te geven. Bij Marni werd het ontwerp echter opgewaardeerd door het gebruik van een denimmateriaal dat zowel bij mannen als vrouwen te zien was en dat de neutraliteit van de peacoat benadrukte.Dankzij het ontwerp kan de peacoat gedragen worden van de herfst tot de lente en kan hij gestyled worden naargelang het seizoen waarin men zich bevindt. Voor de koudere maanden kan de jas bijvoorbeeld worden aangevuld met mutsen, handschoenen en sjaals, waarbij de laatste idealiter over de jas heen moeten worden gedragen om een volumineuze halslijn te voorkomen. Bij casual kleding past de jas goed bij jeans of chino's en kan hij in laagjes worden gedragen over t-shirts of truien en hoodies voor extra warmte. Voor formelere gelegenheden is de peacoat perfect om over een pak te dragen, dicht bij de verhoogde dresscode, zodat een overhemd en stropdas altijd zichtbaar zijn.Dankzij zijn geschiedenis en voortdurende ontwikkeling is de peacoat al bijna een eeuw relevant onder het modepubliek en is hij niet meer weg te denken bij topontwerpers die er de voorkeur aan geven vanwege de manier waarop het item zich aan weet te passen. Voor consumenten is dit functionele kledingstuk echter geschikt voor bijna elk seizoen, voor verschillende behoeften en gelegenheden, en dus een geweldige investering om aan de eigen collectie toe te voegen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.