J LABEL: Trendy en duurzaam

Fashion met een verhaal. Niet alleen omdat de collectie ‘jaw-dropping’ mooi is, maar ook omdat de wereld een beetje mooier wordt door hoe de kleding wordt gemaakt. Meet J LABEL, een jong modelabel dat in onvoorstelbaar korte tijd een onuitwisbare indruk heeft gemaakt in de mode-industrie. Drie redenen waarom J LABEL terecht een veelbesproken merk is.

Het verhaal

J LABEL kent een bijzondere start. Het klinkt bijna als een sprookje: nog niet zo lang geleden, hier niet zo ver vandaan woonden eens twee vrouwen met een missie. Janneke en Judith, juriste en advocate, besluiten hun strijdlust voor rechtvaardigheid en duurzaamheid in te inzetten in de branche waar hun passie ligt en die wat extra zorg aandacht kan gebruiken: de mode. Samen slaan ze het onbekende pad in. Een mooi verhaal, maar een nog mooier verhaal zit in de totstandkoming van hun collecties.

Elk kledingstuk draagt de naam van één van de mannen of vrouwen die hebben bijgedragen aan het ontstaan ervan. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de draagster en maker. Dit draagt bij aan de bewustwording van de consument dat het maken van kleding mensenwerk is. Aan een gemiddeld kledingstuk werken vaak wel 60 mensen, van wie de families vaak volledig afhankelijk zijn van het inkomen dat dankzij dit werk ontstaat. Van het proces dat een kledingstuk doormaakt tot het moment dat het gedragen wordt. Dat verhaal vertelt J LABEL en dat is voelbaar.

J LABEL, founders Judith and Janneke, courtesy of the brand

Duurzaamheid en women empowerment

J LABEL staat voor transparantie, merkbeleving en collecties die goed zijn voor mens, dier en milieu. Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, gecertificeerde en diervriendelijke grondstoffen en ethisch verantwoorde productie zijn de kernwaarden van J LABEL. Door de rijke kleuren en trendy prints onderscheidt J LABEL zich van veel andere duurzame merken. Met stuk voor stuk eyecatchers in de collectie zet J LABEL, naast de maker, ook de draagster in haar kracht. Want wie wil zich nou niet goed voelen over een aankoop en er tegelijkertijd fantastisch uit zien?

J LABEL, courtesy of the brand

In de indrukwekkende documentaire ‘We Are’ maken we kennis met de Indiase Sunita. Afkomstig uit een extreem arme familie en grootgebracht door alcoholische vader wil zij, tegen alle tradities in, heel graag werken. Verstoten uit haar familie om dit brandende verlangen, is ze nu het hoopvolle voorbeeld geworden voor haar kinderen.

Hetzelfde geldt voor de makers uit de andere landen waar J LABEL produceert. Met naald en draad creëren deze mensen hun eigen geluk. J LABEL kiest ervoor om in de landen te produceren waar de grondstoffen van de betreffende kledingstukken vandaan komen en waar zij met de werkgelegenheid die ze creëren een positief verschil kunnen maken. De consument draagt hierdoor bij aan het geluk van vrouwen als Sunita, Mansi of Ritu door hun kleding te kopen. Iedereen kan zo een verschil maken want elke aankoop heeft impact.

J LABEL, courtesy of the brand

Kijk de korte documentaires van J LABEL

Mooie vrouwelijke designs

Vrouwen voelen zich sterk, zelfverzekerd en vrouwelijk in de kleding van J LABEL. De prints zijn on-trend, de effen designs hebben onweerstaanbaar mooie kleuren en de items hebben details om van te dromen. De soepel vallende stoffen en flatteuze lijnen geven prachtige accenten. Er moeiteloos mooi uitzien van binnen en van buiten, terwijl het ook nog eens ongelofelijk lekker zit, dát is J LABEL.

Geïnspireerd door vrouwen die sterk zijn in alle zachtheid. Die dankzij hun compassie doeltreffend zijn. Vrouwen die geven en nemen en die onafhankelijk zijn in hun keuzes. Zij vormen de essentie van J LABEL.

J LABEL, courtesy of the brand