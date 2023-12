Labels to watch: Mode uit München

‌Iedereen die de documentaire “Schickeria” over München heeft gezien, gefilmd door Janek Romero voor Amazone Prime, weet dat München stijl heeft. In de jaren ‘70 zwommen er haaien in de coolste club van Europa, waar Jimi Hendrix, Mick Jagger en Freddie Mercury allemaal aanwezig waren. De labels uit München die we je hieronder presenteren, bewijzen dat een beetje van deze chic nog steeds leeft.

Hacoy

Hacoy heeft de missie om tijdloze collecties te creëren die lang meegaan. Het modemerk is gespecialiseerd in duurzame kleding van hoge kwaliteit die wordt geproduceerd onder eerlijke arbeidsomstandigheden. Met "Circular Orbit" heeft het label ook een programma ontwikkeld dat de levenscyclus van kledingstukken verlengt. Of het nu gaat om leningen, reparaties, het terugkopen van een kledingstuk, het herontwerpen van stukken of de geplande 'Revive Service', waarbij iets nieuws wordt gemaakt van restanten.

Over Hacoy: Oprichtingsjaar: Januari 2021 München

Januari 2021 München Doelgroep: Modebewuste, digitale nomaden die waarde hechten aan een eerlijke en duurzame ontwikkeling van kleding.

Modebewuste, digitale nomaden die waarde hechten aan een eerlijke en duurzame ontwikkeling van kleding. Verkooppunten: In onze de online shop en in de flagshipstore in München.

In onze de online shop en in de flagshipstore in München. Grootte van de collectie: Vier tijdloze collecties met vier tot acht stuks per collectie.

Vier tijdloze collecties met vier tot acht stuks per collectie. Productie: Hacoy produceert momenteel in Vilnius, Litouwen en in de buurt van Ferrara, Italië. De productiepartners zijn kleine familiebedrijven die het label persoonlijk kent. De Litouwse productie betrekt het linnen binnen Litouwen om de transportafstanden te beperken. De zijde komt uit Italië, in de buurt van het Comomeer. Polyamiden worden ingekocht via Fabric House in München; het zijn restanten van andere producties.

Hacoy produceert momenteel in Vilnius, Litouwen en in de buurt van Ferrara, Italië. De productiepartners zijn kleine familiebedrijven die het label persoonlijk kent. De Litouwse productie betrekt het linnen binnen Litouwen om de transportafstanden te beperken. De zijde komt uit Italië, in de buurt van het Comomeer. Polyamiden worden ingekocht via Fabric House in München; het zijn restanten van andere producties. Overige: De actieve kleding is Oekotex-gecertificeerd.

De actieve kleding is Oekotex-gecertificeerd. Prijsklasse: De producten variëren in prijs van een zijden slip voor 70 euro tot de linnen dubbele jurk voor 280 euro.

De producten variëren in prijs van een zijden slip voor 70 euro tot de linnen dubbele jurk voor 280 euro. Bestseller: Linnen duo-shirt in roze, zijden broekje in blauw en de duo-bikini in roze/oranje

Hacoy Credits: Hacoy

Von Biron

Oprichtster Alexandra Biron uit Curland richt zich met haar label op de 3U-formule: Uniek, unisex en upcycling. Ingezamelde en gesorteerde oude kleding wordt omgetoverd tot nieuwe stijlen van hoge kwaliteit. Deze winter zijn er bijvoorbeeld oude Noorse truien ingezameld door recycler Retetxil. De truien worden gewassen, gestoomd en vervolgens opgeknapt. Er zijn ook kleine partijen kant-en-klare stijlen gemaakt van afgedankte stoffen die de collectie aanvullen. Op dit moment zijn dat broeken, shirts, gekleurde coltruien en jurken. Deze stijlen worden door het label 'Plurales' genoemd en vormen de tegenhanger van de unieke stukken.

‌

Over Von Biron Oprichtingsjaar: Het label bestaat sinds 2022.

Het label bestaat sinds 2022. Doelgroep: De doelgroep is 25-50 jaar oud. Ze zijn enthousiast over unieke items en upcycling, hechten waarde aan vakmanschap en gaan bewust om met grondstoffen.

De doelgroep is 25-50 jaar oud. Ze zijn enthousiast over unieke items en upcycling, hechten waarde aan vakmanschap en gaan bewust om met grondstoffen. Verkooppunten: De collectie is momenteel te koop in de studio in de Burgstraße in München.

De collectie is momenteel te koop in de studio in de Burgstraße in München. Grootte van de collectie: De collectie is verkrijgbaar in de maten S-XL.

De collectie is verkrijgbaar in de maten S-XL. Productie: Alles wordt geproduceerd in Duitsland (in Domestik bij München) en in de studio in München.

Alles wordt geproduceerd in Duitsland (in Domestik bij München) en in de studio in München. Overige: Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met alexandra@bironvoncurland.com

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met alexandra@bironvoncurland.com Prijsklasse: Unieke stukken: 380 tot 1400 euro, meervoudige stukken: 120 tot 480 euro.

Unieke stukken: 380 tot 1400 euro, meervoudige stukken: 120 tot 480 euro. Bestseller: Het korte gilet, genaamd Vada, en de broek, genaamd Theo Plural.

Von Biron Credits: Thomas Kalak

Von Biron Credits: Thomas Kalak

Suitition

Het label Suitition maakt pakken voor vrouwen. Het label omschrijft de pakken als ‘powersuits’. De oprichters Janita Berlin en Julied Estelle hebben zich ten doel gesteld om empowerende, duurzame, comfortabele pakken met een stijlvol design te creëren. Elk kledingstuk is daarom voorzien van een quote die is ontworpen om moed en zelfvertrouwen te inspireren, of een motiverende affirmatie die de draagster eraan herinnert om in zichzelf te geloven en elke dag voor zichzelf op te komen.

Over Suitition Oprichtingsjaar: 2022

2022 Doelgroep: ‘Power vrouwen’

‘Power vrouwen’ Verkooppunten: De huidige collectie wordt exclusief verkocht op de webshop van het bedrijf.

De huidige collectie wordt exclusief verkocht op de webshop van het bedrijf. Grootte van de collectie: De collectie bestaat uit acht delen.

De collectie bestaat uit acht delen. Productie: De pakken zijn deels gemaakt van gerecycled materiaal en worden uitsluitend in Europa en München geproduceerd.

De pakken zijn deels gemaakt van gerecycled materiaal en worden uitsluitend in Europa en München geproduceerd. Overige: Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met julied.estelle@suitition.com voor vragen over groothandel en detailhandel.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met julied.estelle@suitition.com voor vragen over groothandel en detailhandel. Prijsklasse: De pakken kosten ongeveer 750 euro.

De pakken kosten ongeveer 750 euro. Bestseller: De bestseller is het klassieke zwarte 'I am Confident'-pak.

De bestseller is het klassieke zwarte 'I am Confident'-pak. Beurzen: Suitition zal in februari 2024 deelnemen aan de Supreme in München.

Suitition Credits: Suitition

A Kind of Guise

A Kind of Guise begon als een klein project dat aanvankelijk slechts beperkte hoeveelheden produceerde. Deze nalatenschap heeft het label een trouwe schare fans opgeleverd.

Het label gebruikt alleen ethisch geproduceerde materialen, voornamelijk afkomstig uit Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het werkt samen met 16 kleine en middelgrote gespecialiseerde fabrikanten in en rond Duitsland die toegewijd zijn aan vakmanschap en een hoog niveau van expertise hebben, dat in sommige gevallen al eeuwenlang ontwikkeld is.

Over A Kind of Guise Oprichtingsjaar: 2009

2009 Doelgroep: Vrouwen en mannen in de leeftijd van 25-40 jaar die aandacht voor detail waarderen. Ze zijn geïnteresseerd in vakmanschap, hebben affiniteit met design en zijn verantwoordelijke en milieubewuste consumenten.

Vrouwen en mannen in de leeftijd van 25-40 jaar die aandacht voor detail waarderen. Ze zijn geïnteresseerd in vakmanschap, hebben affiniteit met design en zijn verantwoordelijke en milieubewuste consumenten. Verkooppunten: A Kind of Guise wordt verkocht in de online shop en in de winkel in Berlijn, evenals bij 70 andere verkooppunten wereldwijd.

A Kind of Guise wordt verkocht in de online shop en in de winkel in Berlijn, evenals bij 70 andere verkooppunten wereldwijd. Grootte van de collectie: Tweehonderd per hoofdcollectie. Daarnaast lanceert het label tussen de seizoenen in een seizoenscollectie van 30-50 stuks, de zogenaamde 'In-Season Drops'.

Tweehonderd per hoofdcollectie. Daarnaast lanceert het label tussen de seizoenen in een seizoenscollectie van 30-50 stuks, de zogenaamde 'In-Season Drops'. Productie: De productie vindt plaats in Duitsland en Italië. De productiefaciliteiten bevinden zich zo dicht mogelijk bij de ontwerpstudio in München.

De productie vindt plaats in Duitsland en Italië. De productiefaciliteiten bevinden zich zo dicht mogelijk bij de ontwerpstudio in München. Overige: Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Verena (Ve@akindofguise.com)

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Verena (Ve@akindofguise.com) Prijsklasse: Overhemden en broeken: 200-400 euro; jassen en jacks 400 tot 1.000 euro.

Overhemden en broeken: 200-400 euro; jassen en jacks 400 tot 1.000 euro. Bestseller: Overhemden en broeken.

Overhemden en broeken. Beurzen: Paris Fashion Week

A Kind of Guise Credits: A Kind of Guise

A Kind of Guise Credits: A Kind of Guise