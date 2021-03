Las polleras de Agus, handgemaakte klederdracht

Buenos Aires/Lima – Griela Perez is de oprichter van het Peruaanse merk “Las polleras de Agus”, dat sinds 2014 traditionele polleras (Latijns-Amerikaanse klederdracht, red.) maakt voor meisjes. Het merk is gegroeid en nu worden de creaties behalve in Peru ook in het buitenland verkocht. Het redden van de lokale ambacht en de peruaanse culturele achtergrond en geschiedenis ligt aan de basis van het merk.

Polleras zijn traditionele rokken. Tot ongeveer zes jaar geleden werd dit type klederdracht nauwelijks meer gemaakt, laat staan dat het werd gedragen. Oprichtster Griela Perez vertelt dat zij de peruaanse rokken wilde redden. “Ik werd verliefd op de rokken, en zette een strijd in gang om de traditionele kledingstukken een plaats te geven en te herwaarderen als artistieke creaties.” Ze begon onderzoek te doen naar de herkomst en geschiedenis van de peruaanse rokken en zo kwam haar merk gaandeweg tot stand.

Bij de oprichting van Las polleras de Agus werd Griela Perez geïnspireerd door haar dochtertje, Augustina, die toen net haar eerste stappen begon te zetten. Perez wilde haar dochter graag aankleden in iets dat symbool stond voor de stad Cusco (Peru) waarin haar dochtertje opgroeide. Ze besloot de traditionele

polleras terug te brengen naar hun stad van herkomst, bovengenoemde stad in het Andes gebergte.

In het begin was Las polleras de Agus alleen bedoeld voor meisjes. Later werden de traditionele peruaanse rokken ook voor volwassen vrouwen gemaakt. De nadruk lag hierbij op duurzaamheid en eerlijke handel. Tegenwoordig worden de ontwerpen ook verkocht buiten Peru.

Las Polleras de Agus begon voor Griela Perez als een hobby en een manier om een lokale ambachtsvrouw te helpen die ze had ontmoet. Het idee dat het ook een bedrijf kon worden ontstond pas toen ze merkte hoeveel belangstelling er was voor haar ontwerpen. “Een jaar lang produceerden we maar enkele kledingstukken voor meisjes. Vervolgens steeg de vraag naar de ontwerpen voor volwassen vrouwen, en begonnen we regelmatig voor deze doelgroep te produceren.”, aldus ondernemer Perez.

Collecties, unieke producten en verkoop

Enerzijds, lanceert Griela Perez drie collecties per jaar. De stukken uit deze collecties worden in kleine hoeveelheden geproduceerd. Zo worden de producten genoeg verkocht, zowel binnen Peru als in het buitenland. Anderzijds, steunt Las Polleras de Agus ambachtslui in heel Peru zodat zij onafhankelijk kunnen worden en hun producten kunnen verbeteren. “De ambachtslui hebben bijvoorbeeld tien doeken om te borduren. Ze willen deze geborduurde stukken verkopen op een beurs. Een andere optie is dat wij ze kopen en veranderen in praktische producten zoals rugzakken of schoenen. Deze nieuwe stukken veranderen zo in unieke artikelen”, legt Griela Perez uit.

Samenwerken met ambachtslui

Toen oprichtster Perez in 2014 begon met haar zaak, reisde ze van dorp naar dorp in Peru. Ze wilde verschillende ambachtslieden leren kennen in de verschillende regio’s van het land. Overal waar ze kwam, tot aan de meest afgelegen plekken, legde ze zich erop toe de kunst en de personen achter de lokale ambacht te leren kennen.

Haar passie voor het samenwerken met vakmensen in het hele land, ontstond toen ze merkte hoe weinig steun de ambachtslieden op afgelegen plaatsen kregen, door gebrek aan financiële middelen. “Ze lieten al hun expertise en kennis liggen en gingen op andere manieren de kost verdienen”, vertelt Griela Perez. “Daarom strijd ik met mijn ontwerpen niet alleen voor de peruaanse identiteit maar ook voor deze ambachtslui. Zodat deze mensen de middelen hebben om hun gezin te onderhouden. Tegelijkertijd zet ik in op het redden van ons culturele erfgoed, dat in de vergetelheid begon te raken”.

In 2019 namen Perez en haar team contact op met verschillende ngo’s die al aanwezig waren in verschillende Peruaanse gemeenschappen. “Een van de organisaties die we leerden kennen, werkte samen met ambachtslieden uit het oerwoud. De organisatie wilde deze mensen helpen en de middelen geven om hun ambachtelijke ontwerpen te kunnen verbeteren. De ambachtslui in kwestie maken namelijk creaties die ze opbergen omdat er niemand is die het koopt.

”Wij hebben vervolgens met Las polleras de Agus een project op poten gezet zodat de ambachtslui uit het oerwoud van hun opgeborgen creaties iets praktisch konden maken, een gebruiksvoorwerp. Om een paar voorbeelden te noemen: portemonnees, handtassen en brillenhouders. Bovendien hielpen we ze met het verkopen van hun creaties.” Het initiatief was een succes. Las polleras de Agus slaagde er namelijk in de hele eerste reeks producten van de lokale ambachtslui te verkopen.

Perez werkt nog altijd samen met de lokale organisatie in kwestie. Via de samenwerking hebben twee andere groepen ambachtslieden in het land de nodige middelen gekregen. Daarnaast hebben vrouwen uit drie verschillende Peruaanse gemeenschappen binnen een maand leren naaien en borduren.

Buiten de twee verkooppunten in eigen land (de Peruaanse hoofdstad Lima en Cusco), worden de ontwerpen van Las polleras de Agus ook verkocht via de eigen webshop. Daarnaast is het merk aanwezig in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Spanje. Het doel van Griele Perez en haar team voor dit jaar is om het merk internationaal uit te breiden, naar een groter aantal steden wereldwijd.

Beelden: Las polleras de Agus

Deze tekst verscheen eerder in de vorm van twee aparte artikelen op FashionUnited.AR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.