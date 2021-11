Louis Vuitton presenteert Abloh's laatste collectie in Miami na zijn overlijden

Louis Vuitton presenteert dinsdagavond in Miami de laatste collectie van ontwerper Virgil Abloh, als eerbetoon aan de ontwerper na zijn overlijden aan de gevolgen van kanker op 41-jarige leeftijd.

“In liefdevolle herinnering aan Virgil Abloh, brengt Louis Vuitton een eerbetoon aan het leven en de nalatenschap van een creatief genie met de presentatie van zijn lente-zomercollectie 2022 in Miami op 30 november,” zei het modehuis op Twitter.

De 41-jarige Abloh was de baanbrekende hoofdontwerper van de mannenmode van Louis Vuitton, de eerste zwarte artistiek directeur bij een groot Frans luxelabel. De in Chicago geboren ontwerper en DJ vocht sinds 2019 privé tegen een zeldzame vorm van kanker, maar overleed afgelopen zondag.

Abloh was een pionier van streetwear op de catwalk als creatief directeur voor Kanye West, oprichter van merk Off-White, en bij Louis Vuitton sinds 2018.

De aankondiging van zijn dood veroorzaakte een uitstorting van rouw in de hele modewereld. “We zijn allemaal geschokt door dit vreselijke nieuws,” zei Bernard Arnault, chief executive van LVMH, de groep die eigenaar is van Louis Vuitton. “Virgil was niet alleen een geniale ontwerper, een visionair, maar ook een man met een prachtige ziel en grote wijsheid,” voegde hij eraan toe. (AFP)

