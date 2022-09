Mango sluit Alter Made

De Spaanse multinational Mango, een van Europa's grootste wereldwijde modeconcerns, heeft besloten een punt te zetten achter de diversificatie van zijn portfolio, waar het eind 2021 aan begon. Dit was het moment waarop de eerste collecties van 'Alter Made' werden gelanceerd. Alter Made is een nieuw duurzaam merk met een "slow fashion" karakter, het eerste onafhankelijke merk dat door de onderneming werd gelanceerd. Minder dan een jaar na de lancering, heeft de directie van de Spaanse onderneming besloten om de activiteiten van Alter Made stop te zetten.

Dit betekent niet dat daarmee alle werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid en ‘slow living’ worden stopgezet. Deze waarden, waarmee Alter Made zich als bewust merk wilde profileren, zal Mango zelf blijven benadrukken, voor zover ze al in overeenstemming zijn bij het merk. In dit opzicht is het enige echte verschil tussen de twee merken, na de voortdurende stappen die Mango heeft genomen om zich te distantiëren van een 'fast fashion' model, de kwaliteit van de stukken die Alter Made op de markt heeft gebracht, die iets luxer waren. Het distantiëren van de fast fashion wereld is iets waar Mango zelf al een tijdje mee bezig was. Dit was terug zien in de nieuwe collectie voor het nieuwe herfst/winter 2022 seizoen, met items van hoogwaardige materialen als zijde en kasjmier. Hierdoor zijn de grenzen tussen het Alter Made-project en zijn waarde als merk ten opzichte van Mango uiteindelijk vervaagd.

Integratie van werknemers in Mango teams

Ondanks het feit dat, zoals te zien is aan deze evolutie die Mango als merk de afgelopen maanden heeft doorgemaakt, de stap om een einde te maken aan Alter Made als natuurlijk kan worden beschouwd, heeft het toch enige verbazing gewekt. Voornamelijk vanwege het feit dat Alter Made zelf enkele weken geleden zijn intrede aankondigde in de iconische Parijse conceptstore Merci Paris. Tot nu toe was deze vestiging het enige fysieke verkooppunt voor de collecties van het merk in Frankrijk.

De Spaanse multinational heeft vooralsnog geen verdere details verstrekt over het proces dat nu in gang wordt gezet om het merk definitief te sluiten. Mango zal zich richten op het nakomen van de resterende beloften van Alter Made tegenover zijn klanten, waaronder het verwerken van bestellingen die op dit moment via zijn online handelsplatform kunnen worden geplaatst zolang het actief blijft. Mango heeft leden van het Alter Made team de mogelijkheid geboden om bij Mango in dienst te treden, ondanks het feit dat het project minder dan een jaar geleden als onafhankelijk merk werd gelanceerd, aldus een bericht rechtstreeks van Mango aan FashionUnited Spanje.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Spaans: Eugenia Melissen Ferrer.