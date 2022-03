Manolo Blahnik en Birkenstock werken samen voor capsule collectie

Het Duitse populaire schoenenmerk Birkenstock en de iconische schoenontwerper Manolo Blahnik slaan de handen ineen voor hun eerste samenwerking. Het resultaat is een capsule collectie die zich laat inspireren door de kwaliteit en functionaliteit die beide merken kenmerken.

De met kristallen bezaaide gespen, opvallende kleuren en rijke materialen (in dit geval fluweel en leer) van Manolo Blahnik voegen, in combinatie met de iconische modellen van Birkenstock, een verrassend element toe en vinden de glamour van Birkenstocks opnieuw uit.

In 2020 namen Manolo Blahnik en zijn nichtje en CEO Kristina Blahnik deel aan de Birkenstock lente-zomercampagne. Dit moment was het begin van een nog grotere samenwerking, met als eindresultaat deze unieke collectie. Blahnik vertelt in het persbericht over zijn band met het merk: “Birkenstock zit al sinds het begin (der tijden) in mijn garderobe. Ik draag die van mij al vele jaren. Ik ben erg blij dat ik met het merk heb kunnen samenwerken door de esthetiek van Manolo Blahnik te combineren met het alledaagse comfort van Birkenstock. Het is gewoon geweldig geweest”.

Het eerste deel van de collectie zal vanaf 24 maart en het tweede deel vanaf juni 2022 verkrijgbaar zijn op 1774.com, manoloblahnik.com, alle Manolo Blahnik winkels en geselecteerde verkooppunten.

Modeontwerpers hebben vaker hun eigen draai aan Birkenstocks gegeven. Phoebe Philo ontwierp een van de bekendste ontwerpen voor Céline. De sandaal, die bestaat uit de Arizona van Birkenstock en een met bont bedekt voetbed, wordt ook wel de "Furkenstock" genoemd.

Photo Credits: Manolo Blahnik X Birkenstock, colección cápsula. Fotografía de cortesía.

