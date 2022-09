Narciso Rodriguez refereert naar archief in capsulecollectie voor Zara

Een door Narciso Rodriguez voor Zara ontworpen capsulecollectie is vanaf vandaag te verkrijgen bij Zara, zo meldt Zara in een persbericht. Op verzoek van Zara heeft Rodriguez een selectie aan 25 stuks van zijn archief nieuw leven ingeblazen, dit keer op grotere schaal.

De minimalistische designs van Rodriguez werden de afgelopen dertig jaar gedragen door bekendheden als Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Kate Moss en Carolyn Bessette Kennedy. De connectie die de ontwerper met Zara heeft dateert van zijn dagen als creatief directeur van Loewe, rond het jaar 2000. Zo meldt hij aan Vogue: “Zara groeide al heel snel, en ik ontwikkelde deze geweldige relatie met de [Ortega] familie. Weet je, mijn doel is altijd geweest om zoveel mogelijk vrouwen te kleden, en Zara doet dat. Dit was daarom een geweldige kans voor me."

Over het productieproces van de capsulecollectie licht Rodriguez aan Vogue toe: "Ik gaf Zara een lijst van waar de stoffen die ik destijds gebruikte vandaan kwamen en zij namen contact op met al dezelfde fabrieken. Als ze niet exact dezelfde kwaliteit konden krijgen, kregen ze in sommige gevallen betere kwaliteiten. Het stoffenonderzoek was indrukwekkend."

Door de grote schaal waarop Zara produceert hebben de gebruikte stoffen een lagere prijs dan dat ze ooit bij Rodriguez’ merk hadden. De prijzen liggen tussen de 69 euro voor een wollen bustier en 359 euro voor een wollen jas.

Beeld: Zara x Narciso Rodriguez

Beeld: Zara x Narciso Rodriguez