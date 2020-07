Nieuwste ontwikkelingen in de moderetailsector

Nu winkels beginnen te heropenen, moeten merken en retailers wereldwijd snel en oplossingsgericht denken en zich in rap tempo aanpassen aan een volstrekt nieuwe wereld van fysieke retail. Alle ervaarbare aspecten zullen moeten worden herzien, van veiligheid, hygiëne en de uitdagingen van in de rij staan voor uitgaansgelegenheden, tot het gebruik van Virtual Reality in plaats van makeup balies of kleedkamers. Daarnaast zijn de verwachtingen hoger voor het verzetten van voorraadniveaus en de wederopbouw van sterke samenwerkingen tussen verkopers en leveranciers.

Fysiek versus Digitaal

Voor de retailers die voor de corona-uitbraak al digitaal bedreven waren zal dit waarschijnlijk betekenen dat ze niet volledig open zullen gaan. De online-omzet steeg bij Zara gedurende het afgelopen kwartaal met 50 procent op jaarbasis en groeide in april met 95 procent op jaarbasis. Op basis van dit nieuwe digitale zelfvertrouwen heeft de keten besloten om wereldwijd zo’n 1200 locaties gesloten te houden en zich te concentreren op e-commerce. H&M Group kondigde aan ongeveer 170 kleinere winkels te zullen sluiten en zich te blijven concentreren op de grotere flagshipstores. De aankondiging van Walmart met betrekking tot zijn samenwerking met Shopify werd geprezen als ‘nog een geniaal digitaal idee’.

Klantgerichte Digitalisering

Retailers brengen verslag uit over de aanhoudende populariteit van bestellingen die voor de deur of in de winkels worden opgehaald. Dit nieuws correspondeert met het bericht van Google dat de zoekterm ‘gratis levering’ met 300 procent is gestegen, gevolgd door een stijging van 70 procent van de zoekwoorden ‘afhalen aan de deur’ en 42 procent van ‘open in de buurt’. Klantgerichte digitalisering houdt aan maar dit type technologische integratie is meer iets van de lange termijn. Het gaat er nu om de kleedmakers in de winkels zo snel mogelijk te digitaliseren.

AR & VR Integratie

Nadat Snap Inc. eerder deze maand een augmented reality ‘passchoen’ lanceerde, werd Gucci het eerste merk dat de schoenvriendelijke Snapchat AR Lenses uitprobeerde. Snapchat gebruikers kunnen schoenen online selecteren, de camera van hun smartphone op hun voeten richten en ze virtueel passen. Als ze het mooi vinden staan kunnen ze direct vanuit de lens hun aankoop doen. De Shoppable AR-technologie van Snapchat stelt gebruikers in de gelegenheid om direct tot een aankoop over te gaan door op de ‘shop now’ knop te drukken.

