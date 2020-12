Pantone roept Ultimate Grey en Illuminating uit tot kleuren van het jaar 2021

Het Amerikaanse kleureninstituut Pantone heeft de kleuren Ultimate Grey en Illuminating uitgeroepen als de kleuren van het jaar 2021. Dat maakt het bedrijf bekend middels een persbericht. Pantone beschrijft de combinatie als “een huwelijk van kleur die een boodschap van kracht en hoop overdraagt, die zowel duurzaam als opbeurend is.” Het is is maar een keer eerder voorgekomen dat Pantone twee kleuren benoemt tot ‘kleur van het jaar.’ De eerste keer was in 2016.

Nieuwe kleur van het jaar weerspiegelt de wereldwijde cultuur

Pantone benadrukt dat de Pantone-kleur van het jaar “weerspiegelt wat er in onze wereldwijde cultuur gebeurt” en dat “de vereniging van een blijvend Ultimate Grey met de levendige, gele Illuminating een boodschap geeft van positiviteit, ondersteund door standvastigheid.” Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, noemt de kleuren “praktisch en oerdegelijk, maar tegelijkertijd verwarmend en optimistisch. Dit is een kleurencombinatie die ons veerkracht en hoop geeft. We moeten ons aangemoedigd en verheven voelen, dit is essentieel voor de menselijke geest.

Pantone-kleuren vooral geschikt voor activewear en oog-make up

De combinatie van kleuren, met “energieke aanwezigheid” past volgens Pantone geweldig bij activewear. Daarnaast past de lichte kleur van Illuminating “perfect voor het toevoegen van wat helderheid in een sjaal, schoenen, tas of topjes.” Mocht men de kleuren gebruiken in de schoonheidsindustrie, dan kan de combinatie van warme en koele tonen gebruikt worden in “het haar of voor nagels, voor een dramatische boodschap. Illuminating schittert en glanst in combinatie met de Ultimate Gray, vooral in oog-make up.”

Het selectieproces van kleur van het jaar vereist een doordachte overweging en trendanalyse, zo meldt het bedrijf in het persbericht. “Om elk jaar tot de selectie te komen, kammen de kleurexperts van het Pantone Color Institute de wereld rond op zoek naar nieuwe kleur invloeden. Dit kan de entertainmentindustrie en films in productie zijn, reizende kunstcollecties en nieuwe kunstenaars, mode, alle design gebieden, populaire reisbestemmingen, maar ook nieuwe levensstijlen, speelstijlen en sociaaleconomische omstandigheden. Invloeden kunnen ook voortkomen uit nieuwe technologieën, materialen, texturen en effecten die van invloed zijn op kleur, relevante sociale mediaplatforms en zelfs opkomende sportevenementen die wereldwijde aandacht trekken.” Pantone’s jaarlijkse uitroep van de kleur van het jaar is een trendanalyse-initiatief dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door mode- en marketingbranches. Andere kleuren die zijn gekozen afgelopen jaren zijn Classic Blue (2020), Living Coral (2019), Ultra Violet (2018) en Greenery (2017).

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Collina Strada, Flying Solo, Richard Malone, Thakoon.