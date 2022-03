Paris Fashion Week FW22: vijf trends die inkopers moeten kennen

Paris Fashion Week FW22 is ten einde en daarmee ook het grote FW22 catwalk seizoen. Het begon en eindigde onder donkere wolken van oorlog en niemand kan voorspellen wat de komende dagen en weken zal gebeuren. Olivier Rousteing zei dat hij zich ongemakkelijk voelde bij de presentatie van de FW22 Balmain-collectie vanwege de gewelddadige aanval op Oekraïne. Daarmee verwoordde hij waarschijnlijk het gevoel van alle ontwerpers die in Parijs showden.

Hoewel de benarde situatie van het Oekraïense volk nooit ver uit de gedachten van de aanwezigen was, waren de inkopers en de modepers na twee jaar pandemie erop gebrand om weer live shows te gaan bekijken. Daarbij kwamen enkele sterke trends naar voren; hier zijn er vijf om naar uit te kijken.

Protection Detail

Beeld: Courtesy Balmain FW22

De prêt-à-portercollecties worden maanden voor de presentatie ontworpen, dus alle verwijzingen naar de oorlog die momenteel in Oekraïne woedt, waren toeval. Toch werden bij Balmain, Rochas en Dior looks met harnasachtige elementen getoond. In een andere richting toonden ontwerpers als Rick Owens, Marine Serra, Anrealage, Didu en Ottolinger looks met het soort beschermende details dat motorrijders dragen.

Beeld: Courtesy Anrealage FW22

Beeld: Dior FW22/Catwalk Pictures

Denim Dos

Beeld: Courtesy Acne Studio

Trendvoorspellers hebben het al een paar seizoenen over de millenniummode en ook FW22 put inspiratie uit de looks van eind jaren negentig en begin jaren tachtig, inclusief hoog opgetrokken broeken en broeken met wijde pijpen. Vaquera, Ami en Gauchera toonden allemaal baggy jeans; die van Givenchy waren opengescheurd. Bij Acne Studio waren de jeans patchworked, high-waisted en met een riem; zowel Balmain als Diors jeans hadden een korset tailleband.

Beeld: Courtesy Ami FW22

Beeld: Courtesy Balmain FW22

In Check

Beeld: Courtesy Marine Serre FW22

Ruitjes en ruiten kunnen vele stemmingen hebben, van preppy en traditioneel tot rebels en punkrock. In navolging van diverse andere modeweken toonde Parijs een groot aantal varianten. Er waren 'mod' looks waaronder een tweedelig pak bij Akris en een cape bij Nina Ricci. Uma Wang, Dior, Off-White en Victoria/Tomas toonden allemaal geruite separates en bij Marina Serra, een showstopper jas in een verscheidenheid van ruiten, ruitjes en tartans.

Beeld: Courtesy Uma Wang FW22

Beeld: Courtesy Nina Ricci FW22

Knit Wit

Beeld: Courtesy Chloé FW22

Gebreide truien van top tot teen waren op veel catwalks te zien. Bij Acne Studios werden ze gedeconstrueerd en gecombineerd met bijpassende sjaals en getoond over contrasterende leggings/laarzen. Mame Kurogouchi's collectie omvatte een enkellange intarsia gebreide veelkleurige jurk. Chloé en Stella Maccartney toonden verschillende truienjurken met spaced dye.

Beeld: Courtesy Mame Kurogouchi FW22

Beeld: Courtesy Acne Studio FW22

Prints Charming

Beeld: Courtesy Andrew Gn FW22

In tegenstelling tot de andere trends toonden ontwerpers zeer korte, lichaamsbewuste looks in kleurrijke prints, vaak versierd met hoge laarzen. Andrew Gn, Ellie Saab, Leonard Paris en Isabel Marant toonden allemaal versies van dit beeld.

Beeld: Courtesy Leonard Paris FW22