Rietveld Academie presenteert afgestudeerden mode met expositie

De Amsterdamse kunstacademie Gerrit Rietveld presenteert de nieuwe lichting afgestudeerden van de afdeling mode jaarlijks met een grote modeshow. Dit jaar werd er als gevolg van Covid-19, maar ook omdat een klassieke modeshow niet altijd het beste medium voor studenten is om hun werk te tonen, door afdelingshoofden Niels Klaver en Mo Veld niet voor een catwalkshow gekozen, maar voor een vijfdaagse expositie in de oude gymzaal van de academie in Amsterdam-Zuid. FashionUnited bezocht de perspreview van de tentoonstelling van de afgestudeerden van de afdeling mode, die nu tegelijkertijd met alle andere afdelingen te bezoeken is.

Centraal in deze Rietveld Academie Fashion Show 2020 staan de afstudeercollecties van Irene Ha, Miladt (Milad Taheri), Idan Grady, Darwin Winklaar, Laura Fernández Antolín, Louise Gjessø en Javier Velasquez. Met hun ontwerpen vragen zij zich ook af of een klassieke catwalkpresentatie nog wel nut heeft en of er geen betere alternatieven zijn. Tevens bekritiseren zij de status van de modeindustrie en tonen zij hoe de Corona-crisis henzelf beïnvloed heeft.

Dit zijn de highlights van de afgestudeerden van de afdeling mode van de Gerrit Rietveld Academie

Irene Ha

Irene Ha, die op social media onder de naam Baby Reni te vinden is, maakte met Jetlagged een kleurrijke collectie die gemaakt lijkt te zijn voor, en geïnspireerd door, jongeren van nu. In haar werk zien we invloeden van de internetcultuur en adresseert zij de vooroordelen over haar Aziatische afkomst.

Darwin Winklaar

De titel van het afstudeerproject van Winkelaar is met ‘Het exotische kut van Violetta’ even schrikken. Terwijl zijn werk juist ook iets liefs en kwetsbaars heeft en hij met een altaar bestaande uit verschillende poppen en muziek, storytelling en dans een blik op zijn Arubaanse roots geeft.

Idan Grady

Idan Grady koos geen lichte kost voor zijn afstudeerproject, maar liet zich inspireren door zijn persoonlijke trauma dat hij opliep tijdens zijn tijd in het Israëlische leger. Op unieke wijze toont hij hoe we als mens ons mentale DNA moeten aanpassen om ons voor te bereiden op een crisis en onze digitale levens te beschermen.

Laura Fernández Antolín

Laura Fernández Antolín ontwierp samen met vrienden, andere kunstenaars en performers een opvallende collectie reizende kussens 'Theyfriend Pillow' genaamd. De kussens nodigen mensen uit of even stil te staan, misschien zelfs te mediteren en zich af te vragen wat ze eigenlijk echt nodig hebben. Bovendien vieren deze kussens samenzijn en welzijn, in plaats van individualiteit en uiterlijk vertoon.

Louise Gjessø en Javier Velasquez

Louise Gjessø en Javier Velasquez maakten samen de meest draagbare collectie onder de lichting afgestudeerden van dit jaar. Zij werken sinds 2018 samen en delen een onderzoekende en kritische benadering van kledingontwerp. Gjessø vanuit een iets te strenge opvoeding, Velasquez vanuit een Colombiaanse achtergrond. Dat resulteerde in een garderobe voor de moderne vrouw met mooie accessoires.

De Rietveld Academie Fashion Show 2020 vindt van 26 tot en met 30 augustus plaats en is na aanmelding voor een tijdslot op de website van de academie gratis te bezoeken.

Beeld: Rietveld Fashion Show 2020, eerste beeld: Irene Ha, tweede beeld: Darwin Winkelaar