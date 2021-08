SS10: de 10 belangrijkste kleuren van het seizoen

De trends voor het voorjaar-zomer seizoen 2022 laten een hernieuwde vreugde en optimisme in de mode zien, het is dus geen verrassing dat de kleurkaart dit voorbeeld volgt en bestaat uit feestelijke en heldere tinten. Van glanzend roze en oranje tot intens blauw, FashionUnited zet de belangrijkste kleuren voor de aankomende zomer op een rij.

Orchidee roze

Trendbureau WGSN en kleurensysteem Coloro hebben orchidee-roze verkozen tot de belangrijkste kleur van SS22. Het is een verzadigd magenta dat een broodnodig gevoel van positiviteit en escapisme in de mode brengt en collecties, van gelegenheidskleding tot badmode, opfleurt. De energieke tint trekt zowel in het echte leven als digitaal alle aandacht naar zich toe, waardoor het ook een ideale kleur is voor bijverkoop items.

Carolina Herrera Resort 2022

Carolina Herrera Resort 2022

Helder indigo

Deze kleur is geïnspireerd op de kleuren in de oceaan en voegt daar een leuke en modieuze toets aan toe. Het benadrukt energie, maar ook een gevoel van balans en zorgt voor een eigentijdse blik op de klassieke indigo tint. Het ziet er glad uit gemengd met metallic texturen en valt op gecombineerd met neutrale tinten of op zichzelf. De bijpassende Pantone-tint? Indigo Bunting.

Louis Vuitton Resort 2022

Diesel SS22

COOL T.M. SS22

Olijfolie

De mode laat zich voor SS22 inspireren door het buitenleven en daarmee ook door aardetinten en kleuren uit de natuur. Pantone's Pickled Pepper belichaamt deze trend met zijn levendige lichte kaki tint. Plantaardig groen wordt aangevuld met bloemaccenten om een mix van romantiek en camouflage te creëren. Andere natuurlijke kleuren passen hier goed bij, zoals Pantone's Macchiato, een lichte terracotta.

Balmain Resort 2022

Etro Resort 2022

Proenza Schouler Resort 2022

Fris oranje

Een sterk en gedurfd oranje dat veel mensen zal aanspreken. Deze kleur is een ode aan vitaliteit en eeuwig optimisme, zoals te zien is bij Pantone's Orange Ochre. Helderheid en energie kenmerken deze oogverblindende tint. WGSN's Mango Sorbet is een lichter alternatief dat ook in de collecties van volgende zomer terugkomt, vooral in badmode en activewear.

Etro Men SS2022

Carolina Herrera Resort 2022

MM6 Maison Margiela SS2022

Oceaanblauw

Deze subtiele waterige tint, vertegenwoordigd door zowel Pantone's Blue Atoll als WGSN's Atlantic Blue, straalt kalmte en rust uit voor een ieder die ernaar kijkt of het draagt. Ideaal voor basics en sportieve kleding, het benadrukt welzijn en natuur en is een rustgevend alternatief voor fellere tinten.

Bassike Australia Resort 2022

Carolina Herrera Resort 2022

Elie Saab Resort 2022

Marigold

De kleur Marigold van Pantone geeft een kledingstuk of accessoire meer cachet en een luxueuze uitstraling. Met zijn retro-goudkleur past hij bij de Regency-geïnspireerde trend van komende zomer en kan hij zelfs metallic reflecties vertonen door een lens van oker-tinten. Een oude modefavoriet, gecombineerd met gedurfde kleuren voor SS22.

Dsquared2 Resort 2022

Erdem Resort 2022

Nina Ricci Resort 2022

Verwassen lila

Bij een terugkeer naar de natuur horen ook vervaagde maar tijdloze tuinkleuren zoals lila. Prints gaan hand in hand met deze tint en vergroten de altijd aanwezige behoefte om verbonden te zijn met de elementen. Pantone's Purple Rose is vrolijk maar ingetogen en past goed bij groentinten en een reeks vergelijkbare verwassen kleuren zoals licht roze en beige.

Versace Resort 2022

Zimmermann Resort 2022

Marc Cain SS2022

Botergeel

Deze lichtgele tint debuteerde in de AW20-collecties en hij blijft maar groeien voor het SS22-seizoen. Lingerie en loungewear zien deze crèmige kleur opbloeien; hij wordt gecombineerd met grijs en babyroze. Pantone's Baby Breath is een lichter alternatief dat zacht is en een zomerse minimalistische esthetiek belichaamt, terwijl Illuminating Yellow de trend naar meer levendigheid en positiviteit brengt.

Paul Smith Men SS2022

Courrèges SS2022

Jil Sander Men SS2022

Diep amandelgroen

Waterig groen? Verzadigd amandelgroen? Woorden schieten tekort om Pantone's Beach Glass kleur te beschrijven, maar toch is het een blijvertje voor het SS22 seizoen. Door de helderheid van een Tiffany-blauw te mengen met de zachtheid van een lichter groen, geeft deze kleur een boost en bezorgt een goed humeur. Hij voegt een vrolijke noot toe aan de collecties en kan worden gemengd met diepere tinten smaragd of worden aangevuld met okertinten.

Brandon Maxwell Resort 2022

Louis Vuitton Resort 2022

Bassike Australia Resort 2022

Diep grijs

Minimalisme en eenvoud zijn nog steeds niet ver weg, zeker niet met Pantone's Ultimate Grey, dat een geraffineerde toon toevoegt aan het SS22-kleurenpalet. Het werkt bijzonder goed met contrasterende neutralen, variërend van beige tot wit, maar kan ook worden gecombineerd met een oplichtend oranje of metallic tinten voor een oogstrelend effect.

Chanel Resort 2022

Arthur Avellano SS2022

MM6 Maison Margiela SS2022

Dit artikel is vertaald uit het Engels.

Foto’s: Catwalk Pictures en via de merken.