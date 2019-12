Trends voor SS 2021 volgens Denim by Premiere Vision

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een kijkje achter de schermen naar de belangrijke innovaties uit de Voorjaar/Zomer editie van Denim by Premiere Vision.

De denimexperts van Trendstop geven FashionUnited een eerste kijkje in de specialistische denimtentoonstelling, Denim by PV. Het migrerende evenement Denim by PV, gericht op de bevordering van duurzaamheid binnen de industrie, arriveerde op Printworks in Londen met een programma die de waarden van creativiteit, innovatie en milieuverantwoordelijkheid vertegenwoordigt. Ontwikkelingen zoals hulpbronbesparende augmented reality projecten bieden slimmere, duurzamere manieren om stoffen- en productprototypes te visualiseren door middel van 3D-simulaties, zonder samples te hoeven produceren. Een speciaal project, ‘Habitat 21’ genaamd, vestigde de aandacht op hoe de exposanten beste praktijk-methodes toepassen op hun activiteiten en toonde aspecten van hun processen van vezels tot afwerkingen, en van resource management tot ethisch bewustzijn. Ons uitgebreide stoffenshowoverzicht en de bijbehorende beelden presenteren de looks die onontbeerlijk zullen zijn voor uw volgende denimcollecties, en evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend waardoor u de beste beslissingen kunt maken.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie trendontwikkelingen direct uit Denim by Premiere Vision die van invloed zullen zijn op het SS21 seizoen en daarna. Motieven en oppervlakstructuren introduceren door de natuur geïnspireerde vernieuwing in Surface Irregularities en Raw Earth Denim. Laser Distressing illustreert de nieuwste afwerkingstechnieken voor een milieuvriendelijke interpretatie van modieuze looks.

Raw Earth Denim

Door de afhankelijkheid van de branche op chemische afwerkingsprocessen terug te brengen, gebruiken systemen op kleibasis 80 procent minder water, minder energie en minder chemicaliën in vergelijking met conventionele verftechnieken in batches. Verfbronnen uit de natuur bestaan onder andere uit coatings van klei die het traditionele denimpalet uitbreiden met een waaier van rauwe aardetinten en rijke kleurafwerkingen.

Beelden via Trendstop, via links naar rechts: Maritas, Orta Anadolu, Maritas, allen Voorjaar Zomer 2020.

Surface Irregularities

Gekreukte, gebobbelde en gerimpelde oppervlakeffecten geven een nieuwe dimensie aan denim met een overvloed aan garenonregelmatigheden die we in natuurlijke vezels terugzien. Onregelmatige weeftechnieken en uitgedroogde behandelingen introduceren textuurmatige spanning doordat fabrikanten zich toeleggen op de productie van nieuwe en verheven denimbehandelingen.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Berto, Prosperity Textile, Berto allen Voorjaar Zomer 2020.

Laser Distressing

Afgedragen afwerkingen schuwen standaard bleek- en verftechnieken ten gunste van milieuvriendelijke laserbehandelingen die gericht distressed effecten kunnen creëren door de wassing in de stof te branden. Oppervlakeffecten laten zich door de natuur inspireren met lichtgekleurde mosachtige bloesems, mineraalvlekken en eierschaal spikkels in donker denim gelaserd.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Soorty, Cone Denim, Soorty, allen Voorjaar Zomer 2020.

