Viktor en Rolf en Melissa zetten samenwerking voort, lanceren vegan collectie

Het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf en Braziliaans schoenenmerk Melissa zetten hun samenwerking voort. Dit meldt het Braziliaanse merk in een persbericht. Het gaat om een nieuwe, 100 procent veganistische collectie voor lente-zomer 2021, bestaande uit sandalen, laarzen en tassen. Alles is gemaakt van gerecycled plastic.

Modehuis Viktor & Rolf merkt op in een officiële mededeling: “De sfeer [van de collectie] is satirisch en bijna casual maar elegant zoals altijd: de remedie tegen doom scrolling”(het nieuws obsessief blijven volgen via elektronische apparatuur verwachtend dat het altijd negatief zal zijn, red.)

Stukken uit de collectie zijn onder andere de Possession Lace Sandals die beschikbaar zijn in vier kleuren: lichtblauw, beige, wit en zwart, en vijf Melissa x Viktor & Rolf jelly bags in het lichtblauw, beige, zwart, roze en wit.

Melissa meldt in het persbericht dat de Coturno laarzen “de echte sterren van de samenwerking” zijn. Deze werden ingezet tijdens de Viktor & Rolf “Haute Fantasie” Haute Couture show van vorige maand.

Prijzen voor de Melissa x Viktor and Rolf collectie variëren van 106 euro voor de sandalen tot 173 euro voor de laarzen.