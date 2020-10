Dit zijn de winnaars van de Red Carpet Green Dress Global Design Contest 2020

Red Carpet Green Dress (RCGD) en Tencel hebben de twee winnaars voor de 2020 global design contest bekend gemaakt. De wedstrijd, die van 12 mei tot 30 juli liep, was voor opkomende designers ouder dan 21 jaar die digitaal hun duurzame rode-loper designs mochten insturen. De jury heeft twee winnaars uitgekozen: één winnaar voor een jurk en één winnaar voor een pak.

Designer Sana Sharma, uit India, was geselecteerd voor haar jurk met een zero-waste design plan. Haar jurk werd gemaakt van RCGD x Tencel Luxe, een cellulose-isolatiemateriaal. Sharma studeerde in 2015 af van de Pearl Academy, een van de beste modeacademies in India. Ook heeft ze meerdere design onderscheidingen gewonnen in Azië, is ze auteur en heeft haar eigen gelijknamige modelabel: .

De winnaar van het pak-ontwerp is Jasmine Kelly Rutherford uit New York. De ontwerper is onlangs afgestudeerd aan de Fashion Institute of Technology met werkervaring bij onder andere Kendall + Kylie en Cinq à Sept. Rutherford’s design zal ook geproduceerd worden met RCGD x Tencel’s Luxe kasjmier stoffen.

De ontwerpen van beide designers zullen geproduceerd worden met duurzame eco-couture materialen en gedragen worden door twee VIP’s uit de mode en entertainment industrie tijdens het 2021 Pre-Oscars gala. Daarnaast zullen de designers een mentorship van drie maanden krijgen van de RCGD CEO Samata Pattinson, een stage bij couture designer Laura Basci in Los Angeles en ieder duizend dollar prijzengeld (852,90 euro).