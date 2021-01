Podcast: Belgische ontwerper Christian Wijnants creëerde zijn SS21-collectie tijdens de lockdown

In deze Engelstalige podcast vertelt Christian Wijnants over hoe hij tijdens de lockdown te werk ging aan zijn voorjaar/zomer collectie genaamd ‘Pursuit of Happiness’. Hij kijkt terug op zijn jeugd en onthult hoe zijn beslissing om een modecarrière na te streven werd ingegeven door een tentoonstelling met het werk van de Antwerpse Zes. Deze groep virtuoze ontwerpers oogstte internationale aandacht na het organiseren van een guerrilla-achtige show tijdens de London Fashion Week in 1986. Zoals Wijnantshet vertelt, bleek het leven van zijn droom - en studeren aan hun alma mater - de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van België - ontmoedigend.

Podcast: A Different Tweed: Fashion Conversations with Bronwyn Cosgrave via Listennotes