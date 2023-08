Podcast: Big Dress Energy - De magie van Cecilie Bahnsen [Engels]

Deense ontwerper Cecilie Bahnsen staat bekend om haar volumineuze jurken, borduursels en het algemene gevoel van kleermakers magie. De ontwerper maakt haar eigen stoffen, wat zorgt voor een exclusieve touch aan de kledingstukken. Journalist Clare Press gaat in gesprek met Bahnsen over de uitdagingen in het upcyclen van textielafval, het idee van tijdloze ontwerpen, het opschalen van een bedrijf en vreugde in het algemeen.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press