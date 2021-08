Adidas Yeezy Boost zijn de meest doorverkochte sneakers ter wereld

In samenwerking met wederverkoopplatform StockX heeft prijsvergelijkingssite Uswitch een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt welke sneakermodellen het meest online worden doorverkocht en welke het meest winstgevend zijn.

Sneakers zijn in toenemende mate verzamelobjecten geworden in plaats van alleen schoeisel, waarbij sneakerfans veel moeite doen om limited editions te bemachtigen, waardoor de sneakermarkt drastisch is veranderd. Volgens een studie van Cowen Equity Research van vorig jaar zou de wereldwijde markt voor de wederverkoop van sneakers tegen 2030 kunnen oplopen tot 30 miljard dollar, als gevolg van de belangstelling van investeerders en het groeiende aanbod.

Kopers ontdekken de potentieel aanzienlijke winst in het opkopen van populaire sneakers om ze later door te verkopen tegen een hogere prijs. In samenwerking met StockX heeft Uswitch onderzocht welke stijlen het best verkocht worden op de doorverkoopsite en een lijst met de top 20 modellen gedeeld, inclusief een extra blik op welke modellen de meeste winst opleveren.

Adidas Yeezy Boost 350 kwam als beste uit de bus, met een totaal van 70.555 doorverkopen via het StockX-platform. De schoen, die in 2017 in samenwerking met Kanye West werd uitgebracht, heeft een gemiddelde doorverkoopprijs van 206 pond, slechts 20 pond meer dan de winkelprijs.

Beeld: Uswitch

De Jordan 11 Retro Jubilee 25th Anniversary kwam op een goede tweede plaats, met 69.440 wederverkopen en een gemiddelde wederverkoopprijs van 149 pond.

Opmerkelijker was het op drie na populairste model, de Jordan 1 Retro High in donker mokka, met een gemiddelde wederverkoopprijs van 215 pond en een aanzienlijke stijging van 122 pond ten opzichte van de winkelwaarde.

De Jordan 1 Retro High White University Blue bleek echter de meest winstgevende trainer op de doorverkoopsite te zijn, met een gemiddelde doorverkoopwaarde van 222 pond, waarmee de schoen 100 pond duurder was dan de winkelprijs. De schoen, eerder dit jaar uitgebracht door Nike, heeft een kleurenschema gebaseerd op de kleuren van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill waar Michael Jordan op zat.

De Yeezy Slides kwamen ook in beide lijsten voor, waarbij het Purelowest-model een gemiddelde winst van 105 pond opleverde en op de 15e plaats eindigde als meest doorverkochte. Met een aanzienlijke 96 pond winst, plaatste het Resin ontwerp zich twee plekken lager op de meest doorverkochte lijst.

Beeld: Uswitch

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.