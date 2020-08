Binnenkijken bij de nieuwe Carolina Herrera winkel in Amsterdam

CH Caroline Herrera, dat in handen is van de Spanish Sociedad Textil Lonia (STL), heeft een nieuwe winkel geopend op de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. De nieuwe Carolina Herrera winkel bevindt zich in het pand waar voorheen uitgever van kunstboeken Taschen zat. Het is met 181 vierkante meter een grote winkel, waardoor Carolina Herrera hier zowel de vrouwen-, mannen- als kindercollectie verkoopt en daarnaast ook tassen, schoenen, sieraden en andere accessoires.

Het is een warme winkel geworden, die door een combinatie van verschillende materialen; hout, zijden, linnen, leer en messing, luxe uitstraalt en goed past bij de esthetiek van de collecties. Door deze materialen heeft elke hoek van de winkel zijn eigen look en feel en dat wordt nog eens versterkt door de manier waarop gebruik is gemaakt van licht.

De nieuwe CH Carolina Herrera store bevindt zich op P.C. Hooftstraat 44.

Beeld: CH Carolina Herrera