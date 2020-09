Binnenkijken: Freitag opent winkel in Amsterdam

Freitag heeft een nieuwe winkel in Amsterdam geopend, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het Zwitserse tassenmerk dat tassen en portemonnees maakt van oude vrachtwagenzeilen, had in Nederland twee jaar geleden al een winkel in Rotterdam geopend op de Van Oldenbarneveltstraat en opent nu een tweede winkel op de Runstraat 24 in de Amsterdamse Negen Straatjes.

In de nieuwe Freitag winkel vindt men op 70 vierkante meter van de winkel ongeveer 1000 tassen en 1200 accessoires die allemaal gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Wat de winkel daarnaast zo bijzonder maakt, is dat je in de kelder van de winkel een fietsbioscoop vindt waar je filmpjes over het productieproces van Freitag kan bekijken. Naast de tassen van gerecycled materiaal draait alles in deze winkel, die gerund wordt door de Duitse lifestylespecialist Selekteur, om duurzame vervoersmiddelen, zo wordt gemeld in het persbericht. Daarom kunnen bezoekers ook een gratis fiets huren van Roetz Bikes, dat gespecialiseerd is in het 'oppimpen' van gebruikte fietsen en afgedankte fietsen zo een tweede leven geeft.

Freitag werd meer dan 25 jaar geleden opgericht door de broers Markus en Daniel Freitag die voorheen grafisch ontwerpers waren en een goede messenger-tas zochten voor hun fietstocht naar werk. De connectie tussen fietsen en Freitag was er dus altijd al en past goed bij Amsterdam als echte fietsstad, aldus het bericht.

Beeld: Freitag