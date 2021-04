H&M ontslaat 1100 werknemers in Spanje, sluit 30 winkels

H&M Group werkt aan een mondiaal herstructureringsplan, dat onder meer Spanje treft, waar de Zweedse retailgigant 1100 werknemers ontslaat en zo’n 30 filialen sluit van zowel H&M als COS. Dit meldt H&M in een persbericht.

Wereldwijd worden er 100 nieuwe verkooppunten geopend en 350 verkooppunten gesloten. In Spanje gaat het om de sluiting van 27 H&M filialen en 3 COS filialen in 2021, aldus H&M in het persbericht.

Collectieve ontslagprocedure Spanje

In Spanje heeft H&M Group een ERE (Expediente de Regulación de Empleo, een collectief ontslag-plan, red.) procedure aangevraagd voor het ontslag van "maximaal van 1100 werknemers", aldus de modegroep in het persbericht. De Zweedse multinational laat weten "zoveel mogelijk [Spaanse] banen te willen behouden". Hiertoe biedt het de mogelijkheid tot een vrijwillig ontslag voor zijn werknemers in Spanje, alsook de optie een andere functie binnen het bedrijf te krijgen, aldus het Zweedse bedrijf in het persbericht.

H&M Spanje heeft de vertegenwoordigers van zijn werknemers op de hoogte gesteld en voorziet dat het overleg in de vierde week van april van start gaat.

Het herstructureringsplan op wereldwijd niveau bestaat erin mee te gaan in de digitalisering van de modebranche, en het creëren van een ‘efficiëntere organisatie die de fysieke winkels en online winkels samenvoegt’.