INretail: omzet binnensteden zijn ‘dramatisch’

Ondernemers in de binnensteden lijden enorm onder de corona maatregelen, zo meldt INretail in een persbericht. Volgens de brancheorganisatie dreigt in grote delen van de winkelstraten leegstand. “Veilig je aankoop doen in coronatijd is en blijft per definitie topprioriteit en tegelijkertijd is het enorm pijnlijk dat mode- en schoenenzaken en nu ook sportwinkels klap op klap krijgen door de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Sportzaken zien hun omzet instorten nu wintersportvakanties dringend worden afgeraden,” aldus het persbericht.

In dertien grote binnensteden die INretail analyseerde, is het economische verkeer nog maar een ‘fractie van wat nodig is voor een florerende binnenstad,’ aldus INretail. “Vorige week trokken ze 51 procent minder bezoekers. De omzet bleef liefst 54 procent achter vergeleken met dezelfde week in 2019. De positieve groeicijfers die het CBS publiceerde zijn niet van toepassing op de mode- en schoenenwinkels. Juist deze winkels bepalen het straatbeeld in de binnenstad en vullen meer dan de helft van de winkelpanden. Tot en met september lopen bijvoorbeeld alleen al damesmodewinkels 22 procent achter op de omzet van vorig jaar.”

Van de dertien gemonitorde steden was in Maastricht de daling in bezoekers met 76 procent het hoogst en er werd 65 procent minder omzet genoteerd dan dezelfde week in 2019. Op de voet volgt Amsterdam met 70 procent minder bezoekers (59 procent omzetdaling) en op plek drie staat Utrecht met 67 procent minder bezoekers in de binnenstad (48 procent omzetdaling). INretail kijkt somber naar de ontwikkelingen: “Met de extra maatregelen wordt het nog stiller in de winkelstraten en zal de daling nog heviger worden. De leefbaarheid van de binnenstad loopt gevaar.”

Beeld: Brussels, by Tuur Tisseghem. Via Pexels.