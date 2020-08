Kledingmerk Mastoor is speciaal voor islamitische richtlijnen

We hebben er een nieuwe kledinglijn bij in Nederland: Mastoor. De kledinglijn is speciaal ontworpen voor moslims die zich willen kleden volgens de islamitische richtlijnen. Het is overigens niet alleen voor moslims, maar voor iedereen die het mooi vind om zich bescheiden te kleden.

Bij de kleding is niet alleen qua pasvorm aan islamitische richtlijnen gedacht, ook de stoffen en het productieproces zijn op een eerlijke en duurzame manier gehandhaafd. Het merk is opgericht door Abid Tounssi en zijn vrouw.