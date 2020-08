Mondkapje nu overal verplicht in Parijs

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht in heel Parijs, zo kondigt de Franse premier Jean Castex donderdag aan tijdens een persconferentie. Tot vandaag was het dragen van een mondkapje verplicht in drukke winkelstraten, markten, banken en winkels. Vanaf vandaag geldt het voor het hele grondgebied. Er is een grote kans dat andere grote Franse steden volgen.

Het aantal besmettingen in de stad neemt in snel tempo toe, daarom opperde Castex vanochtend al dat maatregelen aangescherpt zouden worden in Parijs en mogelijk in andere steden. De mondkapjesplicht geldt ook al in Marseille. De twee steden zijn allebei roodgekleurd op de Franse coronakaart, waar besmettingen op worden bijgehouden. Woensdag meldde Frankrijk 5,429 nieuwe besmettingen, een nieuw record sinds de lockdown. De laatste keer dat er zoveel besmettingen waren, was in begin april.

Beeld: Unsplash