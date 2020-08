Mondkapje verplicht bij je dragen in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte verplicht iedereen iedereen om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben, zo wordt vermeld in het politiebesluit. Hiermee wil hij discussies vermijden met burgers die als excuus zeggen geen mondmasker bij zich hebben, zodat ze deze niet hoeven te dragen.

Verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten hebben specifieke gebieden afgebakend waar het dragen van een mondkapje verplicht is. In de Vlaams-Brabantse gemeente Leuven is het verplicht om in de binnenstad een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen op de Bondgenotenlaan, op het Martelarenplein en in het stadspark. Ook in de gemeente Halle is het verplicht een mondkapje te dragen in het volledige centrum, de stationsomgeving en in de omgeving van het zwembad. Het is ook verplicht in parken, speeltuinen en andere drukbezochte gebieden.

Beeld: pexels