Video: Louis Vuitton presenteert mannenmodecollectie ontworpen in samenwerking met KidSupers’s Colm Dillane

Louis Vuitton presenteerde tijdens Paris Fashion Week de nieuwe mannenmodecollectie. De FW23-collectie werd ontworpen in samenwerking met Amerikaanse ontwerper Colm Dillane, die tevens het eigen merk KidSuper heeft. In de mode-industrie vraagt men zich af of Dillane de permanente vervanger van wijlen Virgil Abloh zal zijn, maar daar doet Louis Vuitton nog geen uitspraken over.

">

Eigendom: Louis Vuitton