Video: Leven in de vrouwelijke versus mannelijke blik: een stijlanalyse van Audrey Hepburn en Marilyn Monroe

In deze video onderzoekt Clever & Chic de psychologie van schoonheidsiconen, de impact van de “mannelijke” versus “vrouwelijke” blik in film en modebeelden om het volledige plaatje te begrijpen en de impact van Marilyn Monroe en Audrey Hepburn te vieren. Deze twee opmerkelijke vrouwen zijn beiden niet alleen eeuwige iconen in de film maar ook in de mode door hun invloedrijke schoonheid en persoonlijke stijl die het oog en de harten van velen heeft geboeid. Van iconische klassieke films tot high fashion campagnes met Chanel & Givenchy, hun uiterlijke en innerlijke gesteldheid hebben de mode en schoonheid van vele tijdperken bepaald door hun prominente aanwezigheid op het scherm.

Hun uiterlijk heeft de maatschappelijke gedachten zozeer veranderd dat ze zelfs als referentie kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld de klassieker: “Ben jij een Audrey of een Marilyn?” Met media en cultuur bepalende beelden en schoonheid in het oog van de toeschouwer, moeten we erkennen waar ons oog aan wordt blootgesteld en de lens waardoor we zien versus onze eigen geïndividualiseerde blik. Door de psychologie van schoonheid, de impact van beelden en de esthetiek van Audrey en Marilyn te begrijpen, zullen we in staat zijn het volledige beeld te zien van Audrey en Marilyn’s impact en hoe zij mode en schoonheid ten goede veranderden door hun geest, uiterlijk, stijl en hart.

Video: Clever & Chic via YouTube