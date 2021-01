Authentieke panamahoeden worden in Ecuador met de hand geweven. Het ambacht heeft de wevers in het kleine dorpje Puzhio al meer dan een eeuw in stand gehouden, maar velen laten de traditie nu vallen en verlaten het land om beter betaald werk te zoeken. De wevers die blijven, maken zich zorgen dat de traditie volledig uit Puzhio zal verdwijnen.

Beeld en video: Business Insider via YouTube