Video: Waarom leefbare lonen in de modeindustrie zo lastig te realiseren zijn

Vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam wordt in deze livecast leefbare lonen in de modeindustrie besproken. Een thema waarover de afgelopen jaren al veel over gesproken is, maar wat nu, in de huidige coronacrisis, nog complexer is geworden. In dit panel wordt besproken waarom het zo moeilijk is om dit probleem op te lossen. Wyger Wentholt van de Schone Kleren Campagne, Zoé Daemen van jeansmerk Kuyichi en journalist Emy Demkes schuiven aan en discussiëren over dit onderwerp.

Bron: Pakhuis de Zwijger via YouTube