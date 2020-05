“Dit is hét moment om een aantal zaken te veranderen”

Het waren en zijn nog steeds spannende tijden voor Hélène Nottebaert en Philippe Janssens van Vertigo. Ze gingen met vier winkels de coronaperiode in en komen er met drie weer uit. Het filiaal in Ieper schoot er bij in, al blijft het duo positief: “Dit is hét moment om een aantal dingen anders aan te pakken. Ook als sector, ja.”

“Voor alle duidelijkheid: niemand wordt vrolijk van een magazijn vol zomermode dat blijft liggen. Begin maart was alles pas geleverd: vier winkels, volle rekken, medewerkers die er zin in hadden, klanten …Toen we die eerste week in lockdown waren, was de goesting groot om eens een dag over te slaan”, verwoordt Hélène de situatie in die laatste twee weken van maart. “Anderzijds zijn we rustig gebleven en hebben Philippe en ik deze verplichte time-out gebruikt om veel na te denken. Dat leidde aanvankelijk vooral tot nieuwe vragen: waar zijn we mee bezig? Hoe gaan we het nadien aanpakken? Kunnen, moeten, willen we eventueel bijsturen?”

“Slow fashion en ‘consubeteren’ waren begrippen die bij ons hun intrede al gemaakt hadden, en we gaan die pistes nog resoluter bewandelen.”

Vertigo Menswear, met verkooppunten in Sint-Martens-Latem, Waregem, Brugge en tot voor kort dus ook Ieper, vond antwoorden en wil in de toekomst nog meer dan voordien de focus leggen op de vertrouwensrelatie met hun klanten en op een ‘tragere’, meer duurzame mode. “Slow fashion en ‘consubeteren’ waren begrippen die bij ons hun intrede al gemaakt hadden, en we gaan die pistes nog resoluter bewandelen. Doorlopers, blijvers, zaken die elke man in zijn kast zou moeten hebben, ze zullen in de nabije toekomst alleen aan belang winnen. Zelfs grote modehuizen zoals Armani willen op dit moment afstappen van de razendsnelle opeenvolging van nieuwe collecties. Al zeggen ze er natuurlijk niet bij dat ze er zelf ooit mee begonnen zijn (lacht). Maar, het is een positief signaal want dit is voor de hele modesector een goed moment om bij te sturen. Vertigo alleen zal geen complete ommezwaai creëren, ook al reiken onze ambities ver.”

Samen verbeteren

Hélène en Philippe hopen dat en afgelopen periode ook een nieuw soort collectiviteit zal teweegbrengen. “Om een rivier te verleggen, moet je heel veel kleine steentjes in dezelfde richting verplaatsen, hé. Hier eens eentje en daar dan ooit nog een paar, dat levert niks op. Ik hoop dus inderdaad dat we in de komende weken en maanden een paar positieve, bredere samenwerkingen op touw kunnen zetten. Met collega’s die met een eigen product op dezelfde doelgroep mikken bijvoorbeeld, maar ook met andere winkels. Over ‘grenzen’ heen. Elk op ons eilandje, voortdoen zoals we bezig waren, dat wordt het toch niet. We moeten een aantal stappen durven zetten en evolueren in een richting die duurzamer is, naar een structuur die voor meer mensen interessant en leefbaar is. Dan zijn we allemaal beter bestand tegen een uppercut zoals we die nu gekregen hebben.”