Het Fashion Education Network: Een wereldwijd platform voor mode opleiders

Onderwijs is waar de reis van elke modeprofessionals begint. Of de focus nu ligt op design, business management of technologie, onderwijsinstellingen vormen samen de basis waaruit de industrie groeit.

Modeonderwijs is rijk aan inhoud en leermogelijkheden die voortdurend groeien en evolueren om de snelle veranderingen in de dynamische modewereld bij te houden. Naast opleiden en leren worden in het modeonderwijs nieuwe perspectieven en praktijken van opkomende talenten geboren, om uiteindelijk uit te groeien tot mode creatieven van hoog niveau, zoals Marc Jacobs, Carolina Herrera, Domenico Dolce en Stella McCartney.

Om toonaangevende mode-instellingen en onderwijzers uit de hele wereld met elkaar te verbinden, lanceerde FashionUnited in 2009 The Fashion Education Network. Het online platform verbindt de wereldwijde mode onderwijsmarkt en biedt een ruimte waar docenten en scholen in contact kunnen komen met andere organisaties, studenten en toonaangevende merken.

The Fashion Education Network verbindt niet alleen de industrie, maar deelt ook het laatste en meest relevante nieuws van 's werelds beste modescholen, zoals UAL (London College of Fashion), FIT (Fashion Institute of Technology), Central Saint Martins, Parsons, Istituto Marangoni en IFM (Institut Français de la Mode). Daarnaast beschikt het netwerk over een uitgebreid school- en cursusoverzicht met een lijst van verschillende modeopleidingen die worden aangeboden door enkele van de meest prestigieuze scholen en instituten uit de hele wereld.

Daarnaast biedt FashionUnited waardevolle informatie en middelen, zoals de doorzoekbare catalogus voor stages die studenten helpt om gemakkelijk in contact te komen met toonaangevende merken als Nike, Tiffany & Co, Channel en PVH. Zo kunnen ze hun kennis en ervaring uitbreiden en al in een vroeg stadium carrièremogelijkheden in de mode-industrie opbouwen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van een getalenteerde en bekwame toekomstige generatie modeprofessionals.

Als toonaangevend B2B-netwerk faciliteert FashionUnited de interactie tussen scholen en wereldwijde modebedrijven om een efficiëntere industrie te helpen opbouwen. FashionUnited verbindt momenteel een miljoen professionals per maand - en dat aantal blijft groeien. Met The Fashion Education Network creëert FashionUnited een ruimte waar scholen en docenten nieuws, kennis en mogelijkheden met elkaar delen. Hiermee wordt de industrie vooruit geholpen en krijgen opkomende talenten de connecties en middelen die ze nodig hebben om een mooie toekomst in de mode op te bouwen.

Lees meer over het Fashion Education Network.